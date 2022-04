Ce week-end, la 45ème édition des 24 Heures motos fût riche en rebondissements ! Et c’est à nouveau la Suzuki #1 du Team Yoshimura SERT Motul qui décroche la victoire pour la 14ème fois sur le circuit Bugatti du Mans, rejoignant ainsi le palmarès des Teams les plus victorieux sur le tracé en endurance.

« La course a été très difficile. On a eu besoin de toute l’équipe, de la vitesse de Gregg et de Xavier, et de la stratégie, parce que ça a été 24 heures à fond du début à la fin, explique Sylvain Guintoli. Notre consommation de carburant était meilleure, ça a aussi eu un rôle important. Nous avons tout mis bout à bout, on peut être fiers de repartir à la maison avec le trophée, parce qu’on a tout donné aujourd’hui. »

© Guénolé TREHOREL (ACO)

Face aux Honda CBR1000RR du F.C.C TSR Honda France (#5) et Yamaha YZF-R1 du YART (#7), le Team franco-japonais a tenu bon des heures durant. Le Team Yamaha arrive en 2ème position, sans problèmes mécaniques cette fois-ci, tandis que le Team Honda se place 3ème du classement.

24 Heures Motos 2022 : des embuches pour Kawasaki, BMW et Ducati

© Kawasaki

La nouvelle ZX-10R du Team Webike SRC Kawasaki France (#11) n’a pas eu la même chance, en témoigne son moteur forcé d’être déculassé. La moto franchit tout de même la ligne d’arrivée en 19ème position. Autre difficulté pour le Team BMW Motorrad World Endurance (#37), qui a vu le radiateur de sa M1000RR percé par une projection de cailloux. La surchauffe moteur induite l’a contraint à abandonner la course. Quant aux pilotes du Team ERC Endurance Ducati (#6) et leurs multiples ennuis mécaniques, ils ont atteint la 15ème place au guidon de leur Ducati Panigale V4R.

24 Heures Motos 2022 : le Team 18 Sapeurs Pompiers remporte la catégorie Superstock

© Guénolé TREHOREL (ACO)

En Superstock, la Yamaha YZF-R1 du Team 18 Sapeurs-Pompiers arrive en pole position, suivie par la Suzuki GSX-R 1000 R du Team No Limits Motor et la Honda CBR1000RR SP du Team National Motos. De fait, le Team 18 arrive 4ème du classement global, proche du podium !

Au final, 39 motos ont franchi l’arrivée des 24 Heures Motos et 13 machines ont été contraintes à l’abandon.

24 Heures Motos 2022 : le classement provisoire (EWC)

Suzuki #1 – Yoshimura SERT Motul (840 tours)

Yamaha #7 – YART-Yamaha Official Team EWC (à un tour)

Honda #5 – F.C.C. TSR Honda France (à 14 tours)

Yamaha #18 – Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore (à 24 tours)

Suzuki #44 – No Limits Motor Team (à 25 tours)

24 Heures Motos 2022 : le classement provisoire (SST)

Yamaha #18 – Team 18 Sapeurs-pompiers (816 tours)

Suzuki #44 – No Limits Motor Team (à un tour)

Honda #55 – National Motos (à un tour)

24 Heures Motos 2022 : le classement global provisoire