Ce jeudi 27 juin, sur le circuit Carole (93), s’est déroulé la journée "100% Moto", organisée par la Mutuelle des Motards, avec la présence du GMT94 et de la FFMC. Les participants (sociétaires ou non) ont profité de nombreuses activités et festivités autour de la moto. Comme l’explique Eric Lacoste, directeur communication de la Mutuelle des Motards, l’objectif de ce nouvel évènement est d’enrichir la formule des journées "Open" (sessions encadrées sur circuits et pistes off-road) avec de l’évènementiel, des rencontres, du partage et des essais motos. Nous nous y sommes rendus, et croyez nous, cela valait le détour !

Cours de pilotage et roulages sur piste

Xavier et sa Suzuki TL1000R, quelque peu transformée !

Que vous soyez pilote débutant ou confirmé, les journées Open de la Mutuelle des Motards vous permettent de rouler sur circuit, encadré par des professionnels. Les sessions, réparties en plusieurs groupes de niveaux, sont l’occasion d’apprendre à piloter sur piste avec votre moto, en toute sécurité. Et cette journée 100% Moto reprend la formule : de l’apprentissage, des sensations, du roulage et de la bonne humeur, peu importe votre destrier. Nathalie Betelli, pilote instructrice, a organisé les ateliers et les cours de pilotage (freinage, trajectoire, positionnement). Et côté équipements,point besoin de vous procurer une combinaison piste. La Mutuelle vous la prête !

Laurent et Cédric aux guidons de leurs Kawasaki ZRX 1200

« Cette journée est formidable, une superbe expérience, nous explique Cédric. La dernière fois que j’avais fait ça, c’était il y a 15 ans sur le circuit de la Ferté-Gaucher (77). Mais là au Circuit Carole, c’est à la fois une découverte et une superbe expérience. J’ai une vieille mamie de 24 ans (Kawasaki ZRX 1200), et on peut vraiment prendre du plaisir avec sur ce circuit. L’organisation est impeccable, et faire un baptême de Superbike derrière Christophe Guyot, quelle folie ! »

Baptêmes moto avec Geoffrey Dehaye et les pilotes du GMT94

Outre les roulages, la journée 100% Moto offre des expériences difficiles de retrouver ailleurs ! Lucas Mahias, Phillipe Ôttl, Christophe Guyot du team GMT94 (Supersport et Superbike) et Geoffrey Dehaye (endurance EWC) ont proposé des tours de manèges (ou baptêmes) en Yamaha R1 et MT-10, inoubliables pour les passagers-volontaires !

Essai de la gamme Yamaha 2024

Partenaire de l’évènement, Yamaha France a mis à disposition ses principaux millésimes 2024 : la gamme MT (MT-07, 09 et 10), Tracer (Tracer 7 et 9) R (R1 et R7) et Ténéré 700, soit 18 motos. Ainsi, les participants ont pu essayer les nouveautés Yamaha sur route... et sur circuit ! Le tout encadré par des motards-bénévoles de la Mutuelle des Motards.

Démonstration de trial avec Julien Perret

Au guidon de sa GasGas TXT, Julien Perret, champion de France et vice-champion du monde de trial, nous en a mis plein la vue. Son "Urban Trial Show" cumule les démonstrations acrobatiques de haute volée (c’est le cas de le dire) et les manoeuvres de haute précision. Un régal et un privilège d’être aux premières loges face au spectacle !

Le team GMT94 comme si vous y étiez

Le GMT94, célèbre team français engagé en championnat du monde de Supersport et de Superbike, nous a fait l’honneur de sa présence. Tente officielle avec les Yamaha R1 et R6 du team, baptêmes sur circuit et rencontre avec les pilotes, conférence de Christophe Guyot (team manager), visite du camion de course... Un moment inoubliable pour tous les fans de compétition moto.