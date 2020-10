Ça bouge dans le monde de l’industrie moto européenne. Déjà partenaires, Yamaha Motor Europe et Fantic Motor vont encore resserrer leurs liens. Dans un communiqué commun, ils viennent en effet d’annoncer leur intention de renforcer ce partenariat qualifié de « stratégique ».

Le premier effet sera que Fantic Motor acquière 100 % des parts de Motori Minarelli — jusqu’ici propriété de Yamaha — d’ici la fin de 2020.

Les deux entreprises y voient l’occasion de « renforcer la synergie existante entre [elles et de faire] passer [leur] collaboration au niveau supérieur dans les domaines de la moto et de la mobilité électrique ». En clair, Motori Minarelli pourra « accroître encore son savoir- faire dans le domaine des moteurs et de la motorisation électrique, d’élargir sa gamme de production notamment dans le segment de la mobilité électrique et de renforcer la compétitivité de Fantic Motor ». Le tout, assure le communiqué, « en préservant le niveau d’emploi actuel chez Motori Minarelli ».

En novembre 2019, Fantic Motor, qui fabrique notamment la Caballero 500 Scrambler et Yamaha Motor Europe avaient signé un accord de collaboration selon lequel, Motori Minarelli fournirait des moteurs 125 2T, mais aussi 250 2T et 4T pour la gamme de motos Fantic tout-terrain.