Le souvenir du champion du monde MotoGP 2006 n’a jamais quitté nos esprits. Un virage porte désormais son nom à Austin et, début mai, durant la manche italienne du WSBK (championnat du monde de Superbike), une exposition du photographe Mirco Lazzari intitulé « A million dollar Smile » a retracé la vie d’un pilote aussi exemplaire derrière le guidon que dans les paddocks. Dès aujourd’hui, un jardin commémoratif prendra place à Misano, près du lieu de l’accident. Enfin, une statue de bronze sera inaugurée prochainement à Owensboro, la ville natale de ce pilote.

Le monde de la moto a tenu à lui rendre hommage en ce 22 mai :

Remembering Nicky Hayden one year on A great champion, and an even better man. #RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/qVjoTWPsIW — MotoGP™ (@MotoGP) 22 mai 2018

« Un an déjà, remémorons nous Nicky Hayden. Un grand champion et un homme encore plus grand »

One year ago we said goodbye to a friend, gentleman and a true champion. Nicky, you'll always be in our heart #RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/w0Z4uISSkS — Red Bull Honda WSBK Team (@HondaWSBK) May 22, 2018

« Il y a un an, nous disions au revoir à un ami, un gentleman et un véritable champion. Nicky, tu resteras toujours dans nos coeur »

It's one year today and it still feels unreal Nicky is gone. Miss you, mate. #RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/lDoTNHmkyI — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) May 22, 2018

« Cela fait un an aujourd’hui et cela me semble toujours irréel, Nicky est mort. Tu nous manques mec »

I can’t believe it’s been a year already, miss you buddy.#RideOnKentuckyKid pic.twitter.com/lGjXUOhQ28 — Casey Stoner (@Official_CS27) May 22, 2018

« Je n’arrive pas à croire que cela fait déjà un an, tu me manques mon pote »

Un año sin ti Nicky. Siempre con nosotros !

One year without you #NickyHayden. Always with us !#RideOnKentuckyKid #NH69 pic.twitter.com/3b2uadcsf3 — Marc Márquez (@marcmarquez93) May 22, 2018

« Un an sans toi Nicky Hayden. Tu seras toujours avec nous »

« Ils disent que l’on ne devrait jamais rencontrer nos héros et pour dire vrai je n’ai pas de héros dans le monde de la course, mais j’ai des modèles et des idoles ; le type inspirant qui conduit sa carrière d’une manière que tu ne peux t’empêcher d’admirer. Nicky était au sommet de cette liste. Une classe pure, sur circuit ou en dehors. Il est et restera toujours ce qui se rapprochera le plus d’un héros pour moi dans ce sport. Il manque énormément. »

#RideOnKentuckyKid