Le HJC F70 succède au populaire intégral FG-ST (un temps décliné dans une déco Death Trooper). Le fabricant coréen profite du renouvellement partiel de son catalogue 2020 pour enrichir le segment intermédiaire (la famille RPHA chapeautant la gamme).

Tour du propriétaire

Les lignes du F70, assez inédites chez HJC, confèrent à ce casque un style acéré, presque agressif auquel l’imposant cachez-nez amovible, n’est pas étranger.

La coque en fibre de verre est disponible en deux dimensions pour six tailles de casque (XS/S/M et L/XL/XXL). La taille M de notre essai pèse 1450 g, ce qui se situe dans la moyenne. Rien d’exceptionnel donc de ce point de vue.

Le F70 dispose d’un écran solaire facile à manœuvrer. Aucune difficulté non plus pour manipuler, y compris avec de gros gants, les quatre aérations (2 au menton, 2 au sommet du casque). La fermeture de la jugulaire revient à un double-D. Ce système, faute d’être le plus pratique, demeure le plus sûr.

À noter une qualité de fabrication supérieure à celle du modèle qu’il remplace et une finition sans reproches.

Sur le papier, le F70 semble donc offrir le nécessaire pour affronter confortablement des heures de route. Voyons cela.

En route donc

Compagnon de plusieurs essais, le F70 a été testé sur plus de 3000 km.

Pour limiter les remontées d’air, HJC a privilégié une base étroite pour son intégral, également équipé d’une double bavette au niveau de la mentonnière. Un choix efficace pour limiter la circulation d’air parasite, mais qui rend l’enfilage pénible.

Le textile des coussins, tous démontables et lavables, est agréable au toucher, contribuant à la sensation de confort général qui se dégage de ce casque.

Une attention particulière est toutefois à porter aux coussins de joue. Notre modèle s’est avéré très étroit au niveau de la mâchoire. Le fabricant indique toutefois que les mousses de joue sont interchangeables dans toutes les tailles. Comme pour l’achat de n’importe quel casque, l’essayage en magasin reste donc indispensable.

L’un des points forts de ce casque est son champ de vision. Le large dégagement - de gauche à droite mais aussi de haut en bas - le rend adapté à la conduite d’une sportive à la position légèrement allongée, mais aussi à celle d’une machine plus orientée GT.

Son écran se manipule indistinctement des deux mains grâce à deux ergots placés de part et d’autre. Si son verrouillage est sûr, sa réouverture est parfois récalcitrante. Son crantage manque aussi de fermeté pour rouler en position entrouverte, ce que déconseille aussi son bord inférieur qui gêne la vision.

La ventilation est très bonne. Le désembuage est tel qu’il permet de se passer de la lentille Pinlock fournie d’origine.

Véritable point noir pour un casque sport-GT, le démontage de l’écran réclame le recours à un tournevis cruciforme pour retirer les vis de fixation.

Ce F70 est assez bruyant. Nous l’avons essayé sur différentes motos, certaines avec saute vent, d’autres sans. Sur long trajet, les bouchons d’oreilles s’imposent, ce que nous attribuons aux dégagements pratiqués au niveau des oreilles pour laisser le passage libre à l’intercom. Le F70 est en effet pré-équipé pour recevoir l’intercom Smarth-HJC ou un modèle concurrent.

Verdict

Vendu 300 à 350 € selon la déco, le F70 atteste de la montée en gamme opérée par HJC, sans non plus créer l’événement dans une catégorie où la concurrence est rude. Cet intégral dispose d’atouts (confort, ventilation, champ de vision, pare-soleil, etc.) pour tailler la route au guidon de diverses machines, au prix d’un enfilage délicat et d’un niveau de bruit assez élevé.