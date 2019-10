Si HJC donne ses premiers coups de pédales dans l’univers des casques de vélo, la marque coréenne ne néglige pas pour autant la moto. Sa collection 2020 comporte 9 nouveautés, répartis dans tous les segments : sport, route, modulables, jet. L’accent est mis sur le carbone, ses trois modèles haut de gamme étant déclinés dans cette finition.

Le vintage est également concerné avec deux casques, identifiés par la lettre « V », le modulable V90 et le jet V30. Outre ces casques, HJC annonce la commercialisation prochaine d’un kit mains-libres, le Smart HJC, conçu pour être discrètement intégré à la majorité de ces coques.

Retour aux sources pour HJC qui décline ses modèles haut de gamme RPHA dans des versions en carbone, un matériau tendance, noble et qui abaisse le poids du casque. Le modulable RPHA 90 devient RPHA 90 S, signe d’une évolution qui touche notamment l’insonorisation et le désembuage (ventilation, Pinlock 120).



RPHA 11 Carbon

Prix : 530 €

Disponibilité : décembre 2019

RPHA 70 Carbon

Prix : 570 €

Disponibilité : décembre 2019

RPHA 90 S Carbon

Prix : 530 € (version classique, 479 €)

Disponibilité : décembre (version classique, février)

F70

Ce nouvel intégral en fibres complète le segment intermédiaire aux côtés du i70 (thermoplastique, à partir de 200 €) et du vieillissant FG-17 (fibres, à partir de 200 €). L’équipement est classique et complet (pare-soleil, lentille antibuée, intérieur démontable, etc.).

Prix : 350 €

Disponibilité : décembre 2019



i90

Ce modulable en polycarbonate remplace l’IS-Max II. Son prix et ses aspects pratiques (homologation jet/intégral, pare-soleil, lentille antibuée, trois tailles de coques, etc.) devraient lui assurer un accueil favorable. Seule inconnue, son poids.

Prix : de 230 à 260 €

Disponibilité : non communiqué



V90

HJC se positionne sur le segment vintage avec ce modulable doté, de série, d’un écran bulle, façon Biltwell ou Bell Bullitt. L’originalité de ce V90 - décliné du i90 - tient à sa mentonnière relevable (homologuée jet/intégral) et à son pare-soleil qui en font un modèle plus convivial au quotidien que ses homologues.

Prix : 320 €

Disponibilité : février 2020



i40

Jet pensé pour la ville, l’i40 affiche un taux d’équipement comparable aux modèles plus huppés : pare-soleil, lentille antibuée, etc.

Prix : 120 €

Disponibilité : non communiquée



V30

HJC complète sa gamme de jet avec ce modèle néorétro qui rappelle le Shoei J.O.. Sa coque en fibre de verre recèle un intérieur simili-cuir.

Prix : 180 à 200 €

Disponibilité : NC



Smart HJC

À l’image de Nolan ou Shoei, HJC se dote à son tour d’un système de kit mains-libres étudié pour intégrer ses casques en toute discrétion. Le Smart HJC sera décliné en deux versions, 20B et 10B, dérivés des modèles 20S et SMH5 du spécialiste coréen Sena.

Prix : 20B, 300 € / 10B, 140 €

Disponibilité : janvier 2020



Infos : hjchelmets.eu

Retrouvez dans le Moto Magazine d’octobre (#361), notre comparatif de casques intégraux autour de 200 € (dont le HJC i70)

