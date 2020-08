Stéphane Paulus n’est jamais à court d’idées ni d’énergie. La preuve, le pilote devenu paraplégique en 2003, également président de l’association Handi Free Riders, créateur d’un championnat de moto handisport, stunter, etc., a décidé d’effectuer d’ajouter un nouveau défi dans sa besace. Celui d’effectuer la montée du Beausset, près du circuit du Castellet, à vélo handbike, donc à la force des bras.

Un projet qui ne date pas d’hier. « Quand j’étais gamin, je partais en vacances au Pradet, à côté de Toulon, et mon père m’emmenait souvent au Castellet pour le GP de France, etc. A chaque fois, j’étais admiratif des gens que je voyais faire la montée à vélo. Et il y a quatre ans, je faisais un roulage au Castellet et François Etterlé [longtemps directeur commercial chez Suzuki France], qui s’était installé à la retraite non loin de là, est venu me voir à vélo en faisant la montée du Beausset. Et je lui avais dit : “Le jour où je me sens prêt, on la fait ensemble”. Mais François nous a malheureusement quittés il y a deux ans ».

Pratiquant régulier du vélo, Stéphane a « énormément roulé pendant le confinement ». Notamment lors des 24 heures vélo sur home trainer, en avril dernier, avec des pilotes de Superbike et d’Endurance.

Un parcours de 77 km et 4 ou 5 heures

« Maintenant, je me sens prêt, explique-t-il encore. Le tour que je prévois de faire est long de 77 km. Je vais partir de l’hôtel Grand Prix au circuit du Castellet, en direction de Cuges-les-Pins, La Ciotat, Bandol, et je remonterai par le Beausset. Je pense mettre au minimum entre 4 et 5 heures. »

4 ou 5 heures à pédaler avec les bras, donc… : « Je suis allongé dans ce vélo handbike typé très sport qui s’incline de droite à gauche. Il est équipé d’un dérailleur avec 3 plateaux à l’avant et 9 vitesses à l’arrière. Ça va être beaucoup plus physique qu’un vélo traditionnel ! En temps normal, je fais des sorties de 50 ou 60 km en deux heures ou deux heures et quart sur du plat. Mais là, avec le dénivelé que je vais rencontrer, avec les bras tu n’as pas la puissance des jambes. Du Castellet à Bandol, ça va aller, mais sur la dernière partie, là où des gars roulent entre 15 et 20 km/h de moyenne, je vais être entre 5 et 10 km/h ».

Le 22 ou le 23 août, si vous êtes à vélo du côté du Castellet, n’hésitez pas à accompagner Stéphane.