Séjour moto-cross de 6 à 16 ans

Déjà 30 ans que le CLAM transmet sa passion !

Apprentissage, techniques et perfectionnement en toute sécurité sur un site de 9 ha aménagé par un pro du moto-cross international (circuit d’apprentissage, moto cross, dirt bikes).

Dans l’équipe d’animateur moto reviennent : Patrice pour les 6-11 ans et Michel pour les 12-16 ans.

En plus de l’activité moto il y a des activités annexes : vélo, jeux sportifs, piscine, jeux de veillées.

Que vous soyez débutant ou pilote aguerri, toute notre équipe vous attend pour un séjour vrombissant !

Les enfants seront encadrés par un brevet d’état moto et une équipe technique diplômée.

Le séjour type comprend :

7h30 d’activité de moto (environ 1h30 par jour, 1 moto par enfant).

Prix par enfant

Séjour à la semaine de 7 jours/6 nuits, du dimanche 16h au samedi 14h :

6 à 8 ans : 489,00 €

9 à 11 ans : 519,00 €

12 à 16 ans : 539,00 €

Dates

Février : du 5 au 25 février 2017

Pâques : du 2 au 22 avril 2017

Été : du 2 juillet au 26 août 2017

Toussaint : du 22 octobre au 4 novembre 2017

Renseignements

Club loisirs Aventure Moto

390, route des charretiers BP50

82400 Valence d’Agen

Téléphone : 05 63 29 13 66

Courriel : clam82400@gmail.com

Site : www.evolution-moto.com