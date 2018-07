Fred Jakobs, Chef de BMW Group Archives :

A la tête des archives de BMW Classic Group, Fred Jakobs nous présente cette étonnante R 90 S Butler & Smith Superbike de 1975. Cette machine fait partie des trois uniques motos construites par l’importateur BMW américain Butler & Smith, pour rivaliser en Superbike Series. En 1976, à la surprise générale, BMW gagne la première course à Daytona avec Steve McLaughlin au guidon du châssis présenté aujourd’hui. Une pièce historique ! Développant quelques 102ch au lieu des 88 originaux, la machine reçut un gros travail de préparation du moteur et de sa partie cycle avec un seul amortisseur, contre les deux combinés montés d’origine.

Propriété du musée BMW de Munich, cette machine sort régulièrement pour le Festival of Speed de Goodwood, les BMW Motorrad Days ou dernièrement sur le circuit de Sachsenring en Allemagne, entre les mains de son illustre pilote Steve McLaughlin, plus de 40 ans après !

Les foules massées durant tout le weekend sous la tente BMW Motorrad Classic ont bien montré l’intérêt du public pour le glorieux passé de la marque et l’émotion que cela suscite pour BMW.

Josef Voggesser, BMW R 80 GS :

Rencontré sur l’un des nombreux parkings des BMW Motorrad Days, Josef Voggesser un local ou presque de l’étape, nous parle de son R 80 GS. Comme chaque année, Josef vient depuis Starnberg près de Munich avec cette machine dont il est le deuxième propriétaire. Fabriquée en 1983 non loin de chez lui, il fit l’acquisition de ce R 80 GS en 1984 auprès d’un ancien mécanicien BMW qui l’avait comme véhicule de tous les jours. Très bien entretenue depuis le début, cette machine a ensuite parcouru un peu plus 50 000 km aux mains de notre ami allemand dans plusieurs pays d’Europe la France y compris et au Maroc. Josef tient à garder la moto dans son état le plus proche possible de l’origine et continue scrupuleusement son entretien. En plus de sa belle couleur bleue, on note la présence en option, d’une montre et d’un compte tour.

C’est au final, près de 35 ans d’amour qui lie Josef à cette machine… Le virus BMW semble être tenace !



Frédéric Stik, Directeur BMW Motorrad France :

« Les BMW Motorrad Days, c’est bien plus que trois jours de fête à Garmisch-Partenkirchen… C’est aussi souvent une grande virée à moto pour y venir, la découverte de nouvelles régions et les quelques jours passés ici dans cette ambiance inimitable » nous confie Frédéric Stik, Directeur de BMW Motorrad France.

« Nous voulons donner à nos clients, un accès toujours plus important à l’univers BMW grâce à des activités avec leur machine. Leur proposer par le biais de nos concessionnaires, de venir aux BMW Motorrad Days, est une belle occasion d’accéder un peu mieux à cet univers. Nous voulons sortir du simple rôle de fabricant de motocycles, à celui de fournisseur d’expériences à moto. »

Et au delà de ce constat, Frédéric Stik se réjouit de croiser à Garmisch une population de plus en plus jeune et diverse qui vient aussi bien en G 310 R, qu’en C evolution ou en S 1000 XR. Et de plus en plus de français sont conquis par l’environnement, l’organisation et les différentes animations proposées durant ces BMW Motorrad Days. Ce n’est pas pour nous déplaire !

Jean-Luc et Carole, BMW R 1200 GS Rallye :

Les français étaient présents en nombre cette année aux BMW Motorrad Days. Rencontre, de nouveau sur un des parkings, de Jean-Luc et Carole originaires de Marseille. Nos deux amis du sud est de la France sont passés par l’Italie et une étape à Vintimille pour parcourir les quelques 1100 km de petites routes qui mènent à Garmisch. Cette longue virée à moto aura déjà été pour eux une belle expérience en soit. Arrivés au guidon d’une R 1200 GS Rallye, achetée au mois de décembre dernier, Jean-Luc se dit séduit par le couple moteur de son bicylindre à plat et la qualité de son amortissement même lourdement chargé. Il ne tarit pas d’éloge sur elle… « C’est un régal ! »

Leur première participation aux BMW Motorrad Days aura été une belle surprise ; une organisation au top, un voyage magnifique avec cette arrivée au cœur des alpes bavaroises et de superbes animations pendant tout le weekend. « C’est super comme événement, ça vaut vraiment le coup de venir ! »

Matthieu Brotel