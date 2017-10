Pour sa vingtième date de l’année en France, les assureurs et les CRS de la piste « attitude prévention » ont mis les petits plats dans les grands. Pour sensibiliser les jeunes de la région parisienne au deux-roues, le circuit Carole a été booké avec le soutien de la FFM et ; en guest star, le team triple champion du monde d’endurance : le GMT94.

Accueillis par les champions du monde

En complément de la piste technique, où une douzaine de CRS forme les jeunes, le team Manager Christophe Guyot leur faisait découvrir l’univers de la piste. Parmi la cinquantaine d’élèves passant chaque jour de la semaine, une dizaine a même eu le privilège de poser les roues sur le circuit, au guidon d’une 125. Une expérience unique et fun pour ces jeunes lycéens des villes d’Ivry (94), de Gentilly (94) et de Goussainville (93).

Un programme utile et fun

L’initiation proposée sur la piste d’éducation routière CRS/Attitude Prévention comporte à la fois les bases de la conduite d’un deux-roues sur une quinzaine de machines de 50 à 125 cm3 et des ateliers et démonstrations, notamment un test permettant de visualiser les conséquences d’un choc à 30 km/h sur un casque.

Au programme, pour chaque participant, un rappel des règles du code de la route et des spécificités du deux-roues. Puis de la pratique sur la piste mobile : d’abord en double commande avec un moniteur à la place passager puis en solo, afin d’acquérir les bons gestes et réflexes.

7 500 jeunes formés chaque année

Objectif de ces journées chapeautées par Patrick Jacquot - président de la mutuelle des motards - et par le regroupement d’assureurs d’Attitude prévention : associer formation et passion tout en transmettant les règles de base d’une conduite en toute sécurité. Une initiative qui répond à une réelle urgence : en 2016, 806 jeunes de moins de 25 ans ont perdu la vie sur les routes de France. Chaque année, la piste reçoit plus de 7 500 jeunes, soit plus de 150 000 personnes initiées depuis le lancement de cette initiative en 2001.

Pour Christophe Ecollan, CRS et responsable technique de la piste, participer à ces journées permet à tous ces jeunes de devenir prescripteurs de bon réflexes auprès des copains et des parents. En s’adressant aux plus jeunes, on parvient encore à changer les comportements, à leur inculquer les bons réflexes au niveau de l’équipement et de l’attention sur la route. Même s’ils ne font pas forcément du deux-roues aujourd’hui ou n’en feront jamais, ils y seront nécessairement confrontés, un jour, dans la voiture avec leurs parents, ou au volant lorsqu’ils passeront leur propre permis auto. Il est donc essentiel de les familiariser aux deux-roues en leur expliquant comment ils se conduisent et comment ils évoluent sur la route pour qu’ils y prêtent déjà attention.

Christophe Guyot, manager du GMT94 et parrain de la piste, est particulièrement enthousiaste a l’idée de refaire découvrir le circuit Carole à ces jeunes : « Il est important qu’ils connaissent la vocation de ce circuit exclusivement réservé aux motards. Savoir que la gratuité leur est offerte les vendredi, samedi et dimanche, que l’on peut s’adonner au plaisir de la vitesse dans un cadre adapté et accessible à tous, ne peut qu’encourager une pratique raisonnable sur route ».

Siri et Chekne, 15 ans, étudient au lycée Fernand Léger d’Ivry sur Seine. Après une matinée de plateau, ils ont été sélectionnés pour effectuer quelques tours de circuit au guidon de 125 cm3 « c’était vraiment sympa, les CRS nous ont appris à conduire des motos, passer les vitesses, et nous ont rappelé qu’il fallait rouler équipé et bien faire attention aux autres… Puis on s’est retrouvé sur un circuit de vitesse avec eux. Le bruit des moteurs, la vitesse, j’ai adoré. ça me donne vraiment envie d’en refaire ! » souligne Siri.

Paul, 15 ans : « Je savais déjà faire de la moto, car j’ai fait du cross tout petit. Mais conduire une 125 sur un circuit routier, c’est différent, il faut surtout apprendre à regarder, à tourner a basse vitesse. Ca m’a carrément donné envie de m’y remettre. »

Adrien, 17 ans : « J’ai déjà passé le BSR, mais franchement, les deux roues ça ne m’intéresse pas. Je préfère les voitures c’est moins dangereux. J’ai quand même apprécié la visite du stand GMT94, ce sont de vrais pros de la mécanique ! Ils nous ont tout expliqué sur la conception et l’usure des pneus. Moi qui suis en bac Pro mécanique, j’ai appris des choses avec eux ! »

En pratique

Où : circuit Carole, rue départementale 40, Tremblay en France.

Quand : du 16 au 20 octobre, journée ouverte à tous le mercredi 18 octobre.

Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h.

Coût : gratuit !

Les autres dates en France pour 2017

Ollioules (83) du 6 au 10 novembre

Montpellier (34) du 13 au 16 novembre

Perols (34) du 17 au 19 novembre

Plus d’infos

attitude-prevention.fr