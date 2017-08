Les Top

Marc Marquez (Honda), vainqueur

Marc Marquez a donné une véritable leçon de stratégie à ses adversaires en République Tchèque. Le champion en titre a bluffé tout le monde en changeant de moto dès la fin du deuxième tour de la course. Pari payant puisqu’il s’est imposé avec un boulevard. De plus il accentue son avance en tête du classement général.

Dani Pedrosa Honda, deuxième

Encore un podium pour le samouraï Pedrosa qui offre le doublé au HRC. En s’intercalant entre Marquez et Maverick Vinales, Pedrosa fait un beau cadeau à son chef de fil. Il offre 4 points de plus qui pourront s’avérer déterminant dans l’attribution du titre en fin de saison. Enfin bref, Pedrosa est toujours là.

Maverick Vinales (Yamaha), troisième

Voila une course pour se remettre en confiance. Maverick Vinales n’était plus monté sur le podium depuis le Grand Prix d’Italie au début de l’été. Il sauve de gros points et reste au contact de Marquez au championnat du monde. A 14 points, il est l’outsider le plus sérieux.

Les Flops

Valentino Rossi (Yamaha), quatrième

On attendait un duel Rossi Marquez sur le sec mais la météo en a décidé autrement. Et comme d’habitude Rossi n’a pas su gérer la situation. Il est rentré au box trois tours trop tard. Il remonte de la 14 à la 4e place mais c’est une maigre consolation. Néanmoins, avec ce résultat, il limite la casse et conserve des espoirs dans la lutte pour le titre. Il pointe à 24 points de Marquez avec 8 courses à disputer.

Johann Zarco (Tech 3 Yamaha), douzième

Alors qu’il avait les armes pour finir dans le Top6, Johann Zarco a totalement manqué sa course. Auteur d’un départ moyen, Zarco s’est ensuite faufilé pour revenir dans le sillage des leaders. Malheureusement, il a fait un mauvais pari en restant en piste plus longtemps. Néanmoins, il engrange de l’expérience. Il est toujours 6e du classement général, derrière les cinq fantastiques que sont Marquez,Vinales,Rossi,Dovi et Pedrosa.

Jorge Lorenzo (Ducati), quinzième

Sixième sur la grille de départ, Jorge Lorenzo a enflammé les premiers tours de course. L’ancien champion du monde a même bouclé le premier tour en tête avant de dégringoler. Notamment à cause de sa moto qui n’était pas prête lors du changement. Alors que la mi-saison est passée, la pression va commencer à se faire ressentir. Les résultats sont maintenant attendus.

Retrouvez notre compte rendu du GP de République Tchèque 2017 en cliquant ici.

crédit photo : motogp.com