Depuis 2010, la section Moto du Lycée des Métiers Pierre Mendès France de Montpellier (34), en partenariat avec la Mutuelle des Motards, constitue un team éphémère pour assister mécaniquement les pilotes du Moto Tour inscrits en formule « Solo ».

Tout un projet

Cette participation au Moto Tour s’effectue dans le cadre d’un projet pédagogique. Les huit élèves sélectionnés à partir de critères définis par l’établissement, tous en Terminale pro et titulaires d’un CAP, sont des mécaniciens motos âgés de 16 à 18 ans. Sous la houlette de Marc Sanchez et de Brice Galy, leurs professeurs principaux, le team baptisé FMR#34, a eu à entretenir les motos d’une quarantaine de pilotes au cours de cette semaine de course. Très impliqué dans le domaine de la piste, le Team avait déjà engagé une Yamaha MT-09 l’an passé au Bol d’argent.

Une belle aventure

Véritable aventure humaine tout au long de ce Moto Tour, il leur a fallu sans cesse faire preuve d’entraide et de solidarité, entre eux tout d’abord, mais aussi et surtout envers les pilotes dont ils avaient la charge. Ils ont eu en tout plus de 270 interventions à leur actif ! En plus du montage et démontage des barnums à chaque étape et de la mise en place des espaces de travail.

A la fin de l’année scolaire, une fois qu’ils seront diplômés, ces élèves souhaitent intégrer l’atelier d’un concessionnaire. Certains d’entre eux rêvent de continuer comme mécano de course.

Toujours avec le soutien de la Mutuelle des Motards, espérons que cette belle initiative perdure et que ces jeunes soient longtemps « au service des motards ».