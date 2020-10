De nouveaux radars sont en cours d’expérimentation à Montpellier et Montbéliard. De petite taille, implantés sur du mobilier urbain, ces radars ont aussi la particularité de débarquer en nombre. Ainsi, c’est par lot de cinq qu’ils seront installés à la queue leu leu, avec une petite nuance toutefois. Sur les 5 cabines chargées de surveiller le comportement des usagers, une seule embarquera un vrai radar, les 4 autres étant des leurres. Et faute de flash (les modèles sont à infrarouge), impossible de savoir dans laquelle se cachera la caméra de verbalisation. Objectif : inciter les conducteurs à respecter les règles (en l’occurrence - et pour commencer - la limitation de vitesse, dans les deux sens de circulation, et le respect des feux rouges) sur une longue distance, celle correspondant précisément à la file de radars. Le premier rang de radars sera déployé d’ici la fin de l’année dans l’ouest de Montpellier.

Phase expérimentale en attendant l’homologation fin 2021

Le chef de la Sécurité routière de la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault), Vincent Montel, a déclaré à Midi libre : « Si ça marche, nous en installerons, en 2021, au moins une par commune de la Métropole ». Si ça marche en effet car ces nouveaux radars doivent passer par la case homologation avant de pouvoir verbaliser, ce qui ne devrait pas intervenir avant fin 2021 d’après le responsable de la DDTM. Le Figaro croit aussi savoir que les deux fournisseurs de ces nouveaux radars ont pris du retard à cause de la crise sanitaire. Ultime précision, et non des moindres, ces radars ne devraient pas être annoncés par des panneaux en amont.