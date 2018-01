*année 2039*

- On se rend à l'hôpital ma femme va accoucher

- C'est pas une raison pour rouler à 24kmh

- Mais je..

- Allez, lentement, les mains sur le volant.#80kmh pic.twitter.com/9yg2HJqehc — Guillaume Bauret (@GuillaumeBauret) 9 janvier 2018

Guillaume Bauret se met dans la peau d’un futurologue pour imaginer ce qu’il en sera des limitations de vitesse en 2039. Prenez le temps d’aller jeter un oeil aux réponses apportées à ce tweet. Elles valent le détour.

#80kmh Edouard Philippe c'est un mec qui claque 350.000€ d'argent public pour gagner 2 heures afin d'arriver à l'heure à une réunion imaginaire (!), mais qui veut sanctionner à coup de PV ceux qui roulent 10km/h trop vite pour arriver à l'heure au bureau ! #LeGlandDeLannée #GGRMC — Sam Sonite (@Zam_Zonite) 8 janvier 2018

Sam Sonite a pour sa part choisi de tacler Edouard Philippe en évoquant son récent vol à bord d’un avion privé spécialement affreté en remplacement du A340 de l’armée jugé trop lent et trop inconfortable. Coût de l’opération 350 000 €, gain de temps 2h. Le CISR vous explique calmement que l’abaissement de la vitesse ne vous fera perdre que 2 minutes sur un trajet de 25 km.

En Allemagne, les routes nationales sont limitées à 100 km/h, et 80 km/h aux intersections. En 2015, l'Allemagne déplorait 3459 tués sur ses routes - soit 64,8 pour 1 million d'habitants, contre 3461 en France - soit 87,9 tués pour 1 million d'habitants. #80kmh — Siana (@Siana_2692) 8 janvier 2018

Siana évoque l’exemple allemand où la VMA est plus élevée qu’en France et la mortalité routière plus faible. Et si la FFMC avait raison en réclamant plus d’éducation afin d’obtenir de chaque usager un comportement plus citoyen et plus respectueux ?

Embouteillage géant sur la nationale 7 L'employé de la DDE avait posé le panneau #80kmh à l'envers. pic.twitter.com/q75dDLfe4C — Je me suis fait larguer ! (@saperlipopetrin) 8 janvier 2018

Je me suis fait larguer plaisante sur la survenue d’un embouteillage géant suite au passage à 80 km/h.

#80kmh : rouler moins vite réduit le risque d'accident.

Mais en roulant à 80 au lieu de 90, on passe plus de temps au volant.

Rouler plus longtemps augmente le risque d'accident.

CQFD — E.S. (@YsmaelMonveau) 8 janvier 2018

E.S donne dans le syllogisme. Souvenez-vous : « Tous les chats sont mortels. Or Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat ». Je vous demande de ralentir !

Parce que les gens savent que c'est inutile, que le vrai problème vient de l'état catastrophique des routes que les @gouvernementFR n'ont pas entretenues et sécurisé faute d'argent. #BourdinDIrect #80kmh

"Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt" — cyrille (@clr2ba) 8 janvier 2018

Les twittos ont décidément l’esprit philosophique en ce lendemain de CISR. Cyrille rappelle ce que le sénat avait déjà pointé du doigt en 2017 à savoir la dégradation de nos infrastructures routières. Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le doigt. Le politique, lui, regarde les chiffres inscrits sur les panneaux de limitation de vitesse.

Les vrais raisons du #80kmh sont :

1 - Des radards plus rentables

2 - Plus de clients pour l'autoroute à 130Km/h

La sécurité n'est qu'un alibi pour le gouvernement au même titre que l'est l'écologie — Ze Coyote Agile (@coyote_agile) 4 janvier 2018

Ze Coyote agile se demande, à l’instar de bien d’autres, s’il n’y aurait pas - par le plus grand des hasards - un lien entre la limitation à 80 km/h et le rythme auquel les radars positionnés sur les 400 000 km de routes concernées vont flasher.

Limitation à #80kmh :

l'expérimentation approuvée par le gouvernement... pic.twitter.com/I5wc8K6eFp — Marc Herstalle ⑬ (@herstalle) 8 janvier 2018

Les radars eux, savent et applaudissent des deux mains.

Attention Edouard Philippe dès le 1er Juillet il y a Réduction à #80kmH sur les voies secondaires ! #SauvonsPlusDeVies pic.twitter.com/6aV6gI6nji — F.G (@Sisf94) 9 janvier 2018

Comme l’a rappelé Edouard Philippe lui-même en conférence de presse, il a déjà été pris le pied sur le champignon et sait à quel point cela peut être agaçant d’être verbalisé. Oui, et alors ?

On n'a pas les moyens de réparer les nids de poules mais là on a de l'argent pour changer tous les panneaux à #80kmh... — Danilo (@cdaniel__) 8 janvier 2018

Bonne question Danilo !

#80kmH : bon, le côté positif c'est que ça usera vos pneus moins rapidement... pic.twitter.com/kgK2FWOkGS — Norauto France (@NorautoFr) 9 janvier 2018

Clap clap au CM de Norauto pour son humour ;-). En plus des économies d’énergies promises par le gouvernement grâce au passage à 80 km/h (10 €/mois en moyenne), on va en effet économiser sur les pneus. Sans compter les changement de plaquettes moins fréquents et les économies sur les démoustiqueurs. Décidément le gouvernement fait tout pour augmenter le pouvoir d’achat des Français.

On a trouvé LE leader charismatique de l'opposition à la nouvelle limitation de vitesse voulue par le gouvernement. #80kmh. pic.twitter.com/0EKdDUIkid — Dans la musette (@DansLaMusette) 9 janvier 2018

Autre victime collatérale du CISR, Peter Sagan qui, même en pédalant sur nos routes, sera en infraction.

Photo de Une en provenance du twitter de Carter Cash