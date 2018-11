Comme chaque automne, ce rendez-vous militant permet à la fédération, à ses structures, aux associations adhérentes et bien sûr aux représentants d’antennes départementales, de débattre, de s’informer, de se former et surtout, de continuer collectivement à bâtir son avenir.

Cette année, près de 150 personnes ont travaillé sur le thème de la « Transition énergétique » : quel avenir pour les véhicules à pétrole, quelle est la part de réalité et la part d’intox dans les informations dont nous bombardent les médias, que ce soit sur la pollution ou sur la ressource énergétique, fossile ou renouvelable. Ces journées de travail se sont aussi concentrées sur les moyens dont disposent les motards pour faire valoir leurs spécificités, leurs propositions et leurs attentes afin de défendre le déplacement à moto face aux restrictions qui s’étendent dans les agglomérations. Tels ont été les thèmes débattus par les acteurs de la moto réunis à cette occasion.

Ces Journées de travail et d’information qui ont lieu chaque fin d’année constituent un des moments forts de la FFMC. Elles sont un rendez-vous peu connu du grand public, mais indispensable pour comprendre, construire et se projeter afin qu’en matière de moto et de liberté, les Motards en colère ne laissent personne parler ni décider à leur place.

MB