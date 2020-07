Loin de la guéguerre qui se joue, notamment sur les réseaux sociaux, entre les différentes catégories d’usagers, la FFMC a choisi la voie de l’écoute et de la pédagogie. La Fédération française des motards en colère a initié avec les associations Mon Vélo est une vie et 40 millions d’automobilistes la Journée nationale du partage de la route.

L’évènement a lieu le 18 juillet et fête son 2e anniversaire cette année.

Climat de tension

Parce que les tensions entre les différents usagers ont encore été exacerbées par la création des « coronapistes » et la diminution de l’espace allouée aux véhicules thermiques (voir notre dossier complet dans le Moto Magazine de juillet / août 2020), le trio associatif entend « sensibiliser les différentes catégories d’usagers de la route au respect, à la tolérance et au partage de l’espace routier ».

S’engager

Les trois associations militent pour que « chacun puisse prendre conscience de l’autre et de sa différence afin de mieux partager l’espace routier, sans risquer de nuire aux autres et à soi-même. »

Pour être partie prenante de l’opération, il suffit d’aller sur le site partagerlaroute.com et de s’engager à œuvrer à cette cohabitation harmonieuse.

À l’heure où nous publions ces lignes, 1945 personnes avaient déjà effectué cette démarche positive.