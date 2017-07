Paris a initié le mouvement en étant la première ville française à faire de son territoire une Zone de Circulation Restreinte. Non contente d’avoir été précurseur en la matière, la capitale s’est également offerte le luxe d’appliquer la politique la plus coercitive de France. Elle demeure, aujourd’hui encore, la seule ville à interdire de tout temps la circulation de véhicules particuliers sans considération de la qualité de l’air. Voitures d’avant 97 et deux-roues d’avant juin 2000 sont tout simplement invités à ne pas circuler en semaine de 8 h à 20 h.

Lyon dans la course

Paris n’est plus seul en course. Après le ralliement de Grenoble à la cause ZCR, c’est au tour de Lyon Villeurbanne de rentrer dans la bataille. Le préfet de la région Rhône-Alpes a annoncé la mise en place d’un arrêté zonal pour fin septembre ou début octobre afin de permettre à la ville de pratiquer la circulation différenciée à la place de la circulation alternée. Pour la directrice d’Atmo Rhône-Alpes, Marie-Blanche Personnaz : la circulation différenciée « est une mesure qui a fait ses preuves. Elle permet de toucher un minimum de véhicules pour un maximum d’efficacité. 20% des véhicules roulant aujourd’hui produisent à eux seuls 80% des émissions polluantes ».

Lille et Strasbourg en sont aussi

La métropole lilloise (MEL) vient à son tour de définir une ZCR dans laquelle s’appliquera également la circulation différenciée les jours de pics de pollution. La ZCR couvre les communes de Lille, Lomme, Hellemmes, Séquedin, Lambersart, Saint-André-lez-Lille, Marquette-Lez-Lille, Marcq-en-Baroeul, La Madeleine, Mons-en-Baroeul, Lézennes et Ronchin. Strasbourg a également annoncé rentrer dans la danse et appliquera la circulation différenciée à partir du 1er novembre 2017 sur les 33 communes qui constituent le territoire de l’Eurométrople.

Vignette obligatoire

Les usagers n’ont donc plus d’autres choix que d’arborer la fameuse vignette Crit’Air sur leur pare-brise, saute-vent ou tête de fourche. Suite à une modification du Code de la route (article R 411-19-1) la circulation dans une ZCR avec un véhicule non identifié (entendez sans vignette Crit’Air) est punie de l’amende pour les contraventions de la troisième classe (68 €, 45 € minorée, 180 € majorée). Les véhicules qui ont droit à la vignette Crit’Air doivent l’afficher non seulement pour circuler mais également pour stationner dans une ZCR. Pour mémoire cette vignette se commande en ligne et coûte 4,18 € (frais postaux inclus). Au 12 juillet, le ministère de l’environnement indiquait avoir vendu 6,9 millions de vignettes Crit’air pour un parc roulant total d’environ 40 millions de véhicules.