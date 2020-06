La semaine dernière, le GMT 94 communiquait sur une tentative de passage sous la minute. Aujourd’hui, il s’agit tout bonnement d’un record absolu du tour ! En affichant un chrono de 59.266 secondes, Jules Cluzel devient le nouveau recordman du tour au Circuit Carole (Seine-Saint-Denis). Déjà quelques années auparavant, le GMT 94 avait fait briller ses pilotes de World Superbike et de World Supersport sur le tracé fétiche de son team manager Christophe Guyot. En 2013, David Checa signait le chrono le plus rapide de l’histoire avec une 1000 cm3, en 59.462 secondes, au guidon de la Yamaha R1 et l’année suivante, Lucas Mahias se saisissait du record en 600, en 1’00.9 minute, avec une Yamaha R6.

Les félicitations de Christophe Guyot

Mercredi dernier, nous apprenions la chute sérieuse de Christophe Guyot sur ce même circuit lors d’une session de coaching pour jeunes pilotes. Hospitalisé depuis et toujours immobilisé, c’est par téléphone qu’il a vivement félicité son poulain. Bien que son état de santé s’améliore depuis deux jours, comme l’a indiqué son fils Rémi Guyot, il ne peut encore rejoindre les bords de piste mais suis de très près la progression de ses deux pilotes.

Une reprise gagnante pour le GMT 94

Après trois mois et demi sans rouler, c’est sur le Circuit de Tremblay-en-France que le GMT 94 a posé ses infrastructures. Depuis mardi, l’écurie val-de-marnaise a investi la piste pour des entraînements de « pré-saison ». Après s’être remis dans le rythme et avoir repris ses marques la veille, Jules Cluzel est passé à l’offensive en signant le record absolu du tour vers 12h05. Plus tôt dans la matinée, il était rapidement passé sous la fatidique barre de la minute. Technique et particulier, le Circuit Carole lui a demandé quelques heures d’efforts aux côtés de ses ingénieurs et mécaniciens. Il a également été gêné par des problèmes de chronométrage en début de session. Ces soucis écartés, le panneautage de son équipe finit par afficher le mémorable 59.266 secondes officialisant le tour le plus rapide de sa carrière sur le tracé francilien. Tom Pagès, son invité du jour et talentueux rider en FMX, n’a pas manqué de lui demander quelques conseils pour ses premiers tours de roues à Carole.

Vers de nouveaux challenges

Sous pression face à ce challenge, le pilote #16 se dit satisfait de ce premier résultat mais espère bien se rapprocher des 58 secondes dès demain matin jeudi 18 juin ! Ce record n’est pas son seul objectif. Jules se prépare également à un défi d’une toute autre taille : une saison écourtée et aux courses très rapprochées. Dévoilé d’ici la fin de la semaine, le calendrier du Championnat du Monde de Superbike devrait emmener l’équipe du GMT 94 sur le circuit de Jerez début août. En attendant de décrocher un podium ou une victoire, toute l’équipe se donne rendez-vous les 8 et 9 juillet au circuit de Catalunya et les 16 et 17 juillet à Aragon pour l’entraînement.