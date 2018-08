Après avoir fondé Triskell Auto moto en 1999, elle entre dans le réseau AFDM en 2002, et met rapidement le doigt dans l’engrenage du Mouvement FFMC. Très investie dans la sécurité des Motards elle « fournissait » tous les ans formateurs et matériel à la FFMC 44 pour leur journée circuit à Fay de Bretagne. Elle participait également activement aux réunions et actions des antennes départementales de la FFMC d’Ile et Vilaine et des Côtes d’Armor. Elle a été élue en 2015 par les écoles du réseau pour les représenter au CA de l’AFDM. Agée de 44 ans, elle se battait avec acharnement depuis plus d’un an contre la maladie pour passer encore du temps avec ses 2 enfants, Elouan et Youenn, sa famille, ses amis.

Elle nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche dernier, et depuis le monde est moins gai et moins beau.

La FFMC 35 témoigne sur son site : « Myriam était d’une implication et une source de motivation sans faille dans l’antenne. Son énergie à faire progresser le monde de la moto nous restera à jamais. ». France Wolf, ancienne coordinatrice nationale de la FFMC, et présente aux obsèques n’oubliera pas non plus Mymy : « sa joie de vivre, son si beau sourire ne sont pas près de quitter nos mémoires. »

Les funérailles ont eu lieu à Rennes mardi 28 août. Elles ont rassemblé sa famille et ses amis proches, mais Mymy connaissait beaucoup de monde. Alors bientôt, dès que possible, un rassemblement sera organisé sur sa piste moto en son honneur où tous seront bienvenus. On vous tiendra au jus.