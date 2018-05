Un comportement plus routier

Pour domestiquer sa CRF 450 R, et la rendre « street legal », Honda a commencé par en assagir le moteur et l’échappement afin de rendre l’ensemble compatible avec les exigences de la norme Euro4. Le rapport volumétrique a été réduit alors que la masse du vilebrequin a été augmentée au profit du comportement routier. Quant à la cartographie d’injection, elle a entièrement été revue grâce à l’ajout d’une sonde lambda.

Les gènes de CRF450R conservés

Pour coller aux contraintes d’un usage routier et autoriser cette machine à fouler le bitume de nos campagnes, Honda l’a pourvue de l’indispensable accastillage règlementaire à savoir : éclairage (Led intégral), clignotants, contacteur principal, klaxon, compteur de vitesse ou encore l’indispensable béquille latérale. Le réservoir, en titane, a aussi gagné en capacité (7,6 litres au lieu de 6,3) pour plus d’autonomie. La boîte accueille une sixième vitesse qui permet d’envisager plus sereinement les trajets routiers qui séparent les différents terrains de jeu off-road. Quant à la partie cycle, elle reprend énormément de la version R. Seul changement notable, le passage de la roue arrière de 19 à 18 pouces.

Le mot du concepteur

Pour M Uchiyama, responsable du développement de la CRF450L, la machine se distingue par son « couple moteur linéaire » qui la rendrait plus aisément domptable, dans les différentes conditions d’adhérence, par le commun des mortels. L’homme insiste aussi sur le pédigrée HRC (Honda Racing Corporation) de la bête alors même qu’elle ne serait pas plus exigeante qu’une machine conventionnelle en termes d’entretien (première révision majeure à 32 000 km).

Voilà qui pourrait bien constituer une base rêvée pour qui envisagerait de se préparer un supermotard histoire d’aller titiller du col de montagne. Paraît que c’est amusant !

Esprit de la XR600R, si tu nous entends...

Fiche technique

Moteur : monocylindre 4T à refroidissement liquide, simple ACT, 4 soupapes

Cylindrée : 449,7 cm3 (96 x 62,1 mm)

Puissance : 25 ch à 7 000 tr/min

Couple : 32 Nm à 5 250 tr/min

Boîte : 6 rapports

Réservoir : 7,6 litres

Hauteur de selle : 940 mm

Poids tous pleins faits : 130,8 kg

Pneus Av & Ar : 80/100-21 & 120/80-18

Freins Av : simple disque ø 260 mm (double piston)

Freins Ar : simple disque ø 240 mm (simple piston)