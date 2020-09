Anneau du Rhin le 27 Juin 2020

La date était au calendrier pour les courses RSCM 2020, séries CLASSIC et OPEN… et puis le Corona Virus est passé par là et toutes les courses ont été annulées jusqu’au 1er Août… MC Passion Vitesse, Dany, Thierry et toute l’équipe, nous ont intégrés au roulage qui a remplacé ces courses et en cette période de pénurie, nous les en remercions. Un grand merci aussi à nos partenaires qui nous (...)