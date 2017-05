Du 18 au 20 mai, plusieurs dizaines de milliers de motards prennent la route pour se rendre au Mans (72), où se déroule le Grand Prix de France moto. Pour que ce grand rassemblement reste une fête, la FFMC organise des Relais Motards Calmos disséminés aux points stratégiques d’accès à la première ville de la Sarthe. Expression d’une chaîne de solidarité motarde, ces relais visent à améliorer les conditions de sécurité de cette grande migration motocycliste.

Pause conviviale sur la route du Mans

Les Relais Motards Calmos, c’est aussi une pause salutaire et conviviale. Le motard s’arrête, récupère avec un bon café tout en échangeant moto avec des passionnés comme lui.

Les relais proposent des services comme la distribution gratuite de boissons, des informations routières, une assistance technique et petite mécanique, restauration, couchage, voire dans certains un massage prodigué par les élèves d’une école de kiné, de chiropraxie ou de sophrologie.

Les Relais Motards Calmos contribuent à une conduite apaisée ainsi qu’au respect mutuel de tous les usagers et au partage de la route.

FFMC 49 et Vinci Autoroutes - Angers

Lieu : autoroute A11, aire de Bauné, sens Angers-Le Mans

Horaires : du 19/5 à 9h au 20/5 à 15h en non stop

Services gratuits : nettoyage de visière de casque, graissage de chaîne de moto, petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café, salon du bien-être, espace détente

FFMC 61 et Vinci Autoroutes – Sées

Lieu : autoroute A28, relais de Sées, direction Alençon sur le parking

Horaires : 18/5 de 9h à 19h, 19/5 de 8h à 19h, 20/5 de 8h à 13h

Services gratuits : nettoyage de visière, graissage de chaîne, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café

FFMC 78 et Vinci Autoroutes – Saint-Arnoult

Lieu : autoroute A10, parking du péage de Saint-Arnoult

Horaires : 20/5 de 6h30 à 12h

Services gratuits : restauration, pause-café, salon du bien-être, espace détente, démonstrations des pompiers, sophrologue

37- Vinci Autoroutes - Saint-Christophe-sur-le-Nais

Lieu : autoroute A28, parking du péage de Saint-Christophe-sur-le-Nais

Horaires : 19/5 de 10h à 20h30 et 20/5 de 8h à 15h

53 - Vinci Autoroutes - La Gravelle

Lieu : autoroute A81, parking du péage de La Gravelle

Horaires : 19/5 de 10h à 19h et 20/5 de 8h à 13h

FFMC 27 – Harcourt

Lieu : Autoroute A28, sortie Domaine d’Harcourt

Horaires : le 21/5 de 6h à 20h

Services gratuits : nettoyage de visière, graissage de chaîne, petites réparations mécaniques éventuelles, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café

FFMC 45 – Ouzouer-le-Marché

Lieu : RD 357, angle avenue de Bretagne et voie romaine

Horaires : 21/5 de 13h à 18h

Services gratuits : nettoyage de visière, graissage de chaîne, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café

FFMC 86 – Vivonne

Lieu : lieu-dit « Les vieilles étables »

Horaires : 20/5 de 10h à 24h, 21/5 13h à 20h

Services gratuits : nettoyage de visière, graissage de chaîne, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café

FFMC 91 - Limours/Briis sous Forge

Lieu : Autoroute A10 sens province/Paris, aire de Limours-Briis sous Forge, station Total

Horaires : 21/5 de 14h à 20h

Services gratuits : nettoyage de visière, graissage de chaîne, petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café

Autoroutes gratuites

Vinci Autoroutes permet aux motards d’emprunter gratuitement certaines sections du réseau Cofiroute et ASF desservant Le Mans. L’objectif est d’inciter les conducteurs de 2-roues motorisés, circulant en nombre pour l’occasion, à emprunter l’autoroute, 5 fois plus sûre en moyenne que les autres infrastructures routières.

Cette gratuité du péage, accordée aux véhicules de classe 5 (moto, side-car, trike, quad), est valable du vendredi 19 mai à 10 heures au lundi 22 mai à 10h sur les autoroutes suivantes :

A11 : entre le péage de Saint-Arnoult et Le Mans, entre Angers et Le Mans, et entre Angers et Nantes ;

A28 : entre Saint-Christophe-sur-le-Nais et Le Mans, et entre Alençon et Le Mans ;

A81 : entre Le Mans et La Gravelle (Vitré) ;

A85 : entre Angers et Restigné.

Par ailleurs, pour plus de sécurité, une voie est réservée aux motos sur les principales barrières et gares de péage permettant de rejoindre et de quitter Le Mans. Il s’agit de la voie la plus à droite. Un balisage spécifique est mis en place en amont. Des panneaux d’information sont disposés sur l’autoroute pour indiquer l’emplacement des relais moto.