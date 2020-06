Initialement présentée comme un simple concept au prestigieux concours d’élégance italien de la Villa d’Este (où BMW a dévoilé sa R18 l’an passé), la 950 RVE va finalement prendre le chemin des concessions. Cette nouvelle Hypermotard s’intercale entre la version standard et la SP (voir ici notre vidéo d’essai). La RVE se caractérise par son coloris « Graffiti » qui imite la peinture à l’aérographe cher au street art. De quoi assoir la vocation éminemment fun et urbaine de cette machine.

Outre son esthétique, La 950 RVE se distingue par son niveau d’équipement. Elle dispose d’un shifter up and down, d’un contrôle de traction (DTC EVO), d’un autre de wheeling (DWC) et d’un ABS d’angle Bosch réglable sur 3 niveaux. Ce dispositif intègre également la fonction Slide by Brake, héritée de la Panigale V4, et dont la vocation est, selon la communication du constructeur, de permettre une certaine glisse de la roue arrière en entrée du virage.

La motorisation revient toujours au bicylindre Testastretta de 937 cm3 de 114 ch (à 9 000 tr/min) et 9 m.kg (à 7 250 tr/min).

Avec cette nouvelle finition branchée de son Hypermotard, le constructeur italien espère toucher un public assez jeune, voire débutant puisque la moto est aussi proposée en version A2. Reste à trouver ceux qui disposent de poches bien remplies. La RVE sera disponible à partir de juillet à 13 500 €.