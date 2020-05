(Liste non-exhaustive)



Suzuki - jusqu’au 31 juillet 2020

• Burgman 400 (2018) : 6 999 € au lieu de 7 499€

• Burgman 400 Lounge (2018) : 7 499 € au lieu de 7 999 €

• GSX 250 R : 3 999€ au lieu 5 399€ (coloris noir) et 4 099€ au lieu 5 499€ (coloris MotoGP)

• GSX-R125 (2018) : 3 799€ au lieu de 4 599€ (coloris noir et blanc) et et 3 899€ au lieu de 4 699€ (coloris MotoGP)

• RM-Z450 (2019) : 6 999€ au lieu de 9 099€

Aide à la reprise et offres accessoires - pour l’achat des motos suivantes :

• Katana : 1200 € d’aide à la reprise ou d’accessoires offerts

• GSX-S1000 : - 1 000€ sur les millésimes 2018 et 2019

• GSX-R1000 : - 1 000 € sur le millésime 2018

• GSX-R1000R : - 1 400 € sur le millésime 2018

• V-Strom 650 et V-Strom 650 XT : jusqu’à 1300 € d’accessoires offerts

Offre jeune permis :

Jusqu’au 31 Juillet, pour l’achat d’une Suzuki A2 neuve de la liste ci-dessous, tout titulaire du permis A2 obtenu il y a moins de 6 mois, bénéficie d’un remboursement de son permis de conduire à hauteur de 50 %, dans la limite de 400 € TTC de remboursement.

Cette offre concerne les modèles suivants :

GSX-S750 A2

SV650 A2

SV650X A2

V-Strom 650 A2

V-Strom 650 XT A2



Aprilia & Moto Guzzi - jusqu’au 31 juillet 2020

Remise sur les modèles suivants :

• RSV4 1100 Factory 2019 : - 2000 €

• RSV4 1000 RF 2018 : - 2000 €

• RSV4 1000 RR 2020 : - 1500 € (remise, reprise ou accessoires)

• Tuono V4 1100 RR/Factory 2020 : - 1500 € (remise, reprise ou accessoires)

• Shiver 900 : - 1200 €

• Dorsoduro 900 : - 1200€

• Moto Guzzi V7 III : 1000 € d’avantages client si achat du modèle (remise/reprise/accessoires)

• Moto Guzzi V9 : 1000 € d’avantages client si achat d’un modèle de la gamme (remise/reprise/accessoires)

• Moto Guzzi V85 TT / V85 TT Travel : 2 + 2 ans d’extension d’assistance et de garantie offerts pour l’achat d’un des deux modèles



Kawasaki - jusqu’au 15 juillet 2020

• Remboursement de 250 € du permis A / A1 / A2 si obtenu entre le 15 mars et le 31 juillet 2020

• Kit bridage A2 à 1€

• 4 ans de garantie et d’assistance pour 1 € (sous conditions)

• Les 1000 premiers dossiers déposés pour chaque opération peuvent bénéficier d’une aide à la reprise de 500 €

Remise sur les modèles suivants :

• Z125 et Z125 SE (2019) : - 600 €

• Ninja 125 et Ninja 125 SE (2019) : - 600 €

• J125 (2020) : - 300 €

• Z650 (2019) : - 600 €

• Z650 SE (2020) : - 200 €

• Z650 (2020) : - 200€

• Ninja 650 et Ninja 650 ABS KRT Edition : - 400 €

• W800 Café : - 750 €

• W800 Street (2019) : - 750 €

• Z900 et Z900 A2 (2019) : - 700 €

• Z900 et Z900 A2 (2020) : - 200 €

• Z900 Performance : - 1600 €

• Z900 RS : - 400€

• Ninja ZX-10R SE : - 1900 €

• Z1000 SX (2019) : - 1900

• Versys 1000 (2019) : - 700 €

• H2 SX SE : - 2000 €



KTM - jusqu’au 30 mai 2020

Remise sur les modèles suivants :

• Duke 125 2019 : - 500 €

• Duke 390 : - 900 €

• Duke 790 / 790 L : - 1 349 €

• Super Duke R 1290 (2019) : - 2 200 €

• 790 Adventure (2019) : - 1 000 €

• 1290 Super Adventure S (2019) : - 2000 €

• 1290 Super Adventure R (2019) : - 2000 €



BMW - jusqu’au 30 juin 2020

• R 1250 RT / K1600 GT / K1600 GTL / K1600 B / K1600 Pan America : 5 ans de garantie et d’entretien (valeur de 2300€)

• S1000 R / S1000 XR : - 2000 € (remise)

• F750 GS : 2050 € de pack d’options offert

• F850 GS : 2050 € de pack d’options offert (pour 12 250 € d’achat)

• F850 GSA : 2160 € de pack d’option offert (pour 13 300 € d’achat)

• C650 Sport : - 650 € (remise)

• C650 GT : - 650 € (remise)



Triumph - jusqu’au 30 juin 2020

• Bonneville T120, Street Scrambler ou Street Twin : 500 € de bon d’achat pour l’achat d’un des modèles

• Tiger 800 et Tiger 1200 : bagagerie offerte si achat d’un des modèles

• Street Triple R 2019 : shifter offert