Dans la catégorie 125 à 400 cm3, les Honda Forza et Yamaha XMAX restent les scooters les plus vendus en Europe. Et pour cause : la bataille entre les deux géants japonais est perceptible chaque semestre dans les chiffres de vente. Si Honda a une longueur d’avance sur le segment cette année, Yamaha ne rend pas les armes en dévoilant ses nouveaux XMAX révisés pour 2023.

Yamaha XMAX 300 et 125 2023 : les nouvelles versions Tech MAX et Standard

Eclairage led en X, déflecteurs sur la bulle, carénages redessinés et clignotants disposés en hauteur... Les deux scooters voient leurs designs en partiellement revus. La nouvelle selle confort est remodelée pour favoriser son accès à tous les gabarits.

Sur les versions Tech MAX, Yamaha opte pour un nouvel écran TFT couplé de 4,2 pouces à un compteur de vitesse LCD de 3,2 pouces , tandis que les XMAX standards conservent leurs affichages LCD de 4,3 pouces.

Si les XMAX 300 et 125 Tech MAX intègrent un système GPS Garmin, l’ensemble des modèles s’agrémente de connectivités Smartphone par bluetooth, compatibles avec l’application Yamaha MyRide.

Rappelons que les déclinaisons Tech MAX et Standards se distinguent également par leurs finitions. Les 125 et 300 Tech MAX, classés "premium", se parent d’un revêtement de selle en cuir, de repose-pieds en aluminium et de teintes métallisées sur certains éléments du carénages. Les éditions standards sont un peu moins bien loties, avec un revêtement de selle classique et des repose-pieds en plastique texturé.

Les Yamaha XMax Tech Max 125 et 300 arriveront en concession en mai 2023 dans les coloris bleu nuit (Dark Petrol) et noir (Tech Black), tandis que les déclinaisons standards seront disponibles au mois de mars 2023 en bleu (Icon Blue) et gris (Sonic Grey). Les tarifs n’ont pas encore été communiqués.