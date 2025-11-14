Triumph continue la mise à jour de son millésime 2026. Les Tiger 900 et 1200 se déclinent désormais en version Alpine pour les GT Pro et en version Desert pour les Rally Pro.

Dans leur version Alpine, les Tiger 900 et 1200 GT Pro s’habillent de livrées spécifiques : blanc / bleu / noir pour la 900 et blanc / gris / bleu ou gris / noir / orange pour la 1200. De leur coté, les versions Desert des Tiger 900 et 1200 Rally revêtent des coloris gris / noir / orange (900 Rally), et gris / jaune ou blanc / rouge (1200 Rally).

Les Tiger 900 Alpine et Desert reçoivent toutes deux un silencieux Akrapovic. Des barres de protections équipent les deux variantes : protection moteur pour l’Alpine et protection réservoir pour la Desert.

Les Tiger 1200 Alpine et Desert, en plus d’un équipement conséquent de série (écran TFT 7 pouces, shifter Up & Down, régulateur de vitesse...) s’équipent, en sus, d’un radar d’angle mort, d’un système d’aide au changement de voie et d’une selle chauffante biplace.

Ces modèles sont vraiment attractifs pour les intéressés. Ils ne valent que 400 euros de plus que les modèles "standards" des GT Pro et Rally Pro.

La Tiger 900 Alpine Edition est proposée à 16 795 euros, la Tiger 900 Desert à 17 795 euros, la Tiger 1200 Alpine à 20 995 euros et la Tiger 1200 Desert à 21 995 euros.