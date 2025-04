Les Triumph 850 et 900 Tiger sont longtemps restées les seules "grosses" Tiger accessible aux permis A2. La Tiger 900 "standard" étant exclue du catalogue, il lui fallait une remplaçante pour les jeunes permis. Et c’est la Tiger 900 GT Pro qui prend le relais.

Sur ce modèle A2, la puissance du 3 cylindres de 888 cm3 est revue, passant de 108 à 95 ch (bridable à 47,5 ch) avec un couple réduit à 75 Nm. Du reste, la partie cycle reste haut de gamme : suspensions Marzocchi réglables electroniquement au guidon, freinage Brembo Stylema et jantes de 19 et 17 pouces chaussées de pneus Metzeler Tourance Next.

Shifter up&down, ABS sur l’angle, antipatinage, accelerateur ride-by-wire et 5 modes de conduite (route, pluie, sport, tout-terrain, utilisateur) font parties de la dotation de série.

Un écran TFT connecté de 7 pouces, une navigation GPS "turn by turn", une selle chauffante, des poignées chauffantes, une selle réglable (820 ou 840 mm - selle basse de 800 mm en option) et un contrôle de pression des pneus (TPMS) s’ajoutent à cette liste déjà bien garnie.

La Triumph Tiger 900 GT Pro A2 sera disponible au mois de juillet de 2025 au prix de 15 895 euros.

