Pas moins de 3 intercoms composent désormais le catalogue Schuberth ! Les nouveaux modèles SC Edge et SC2 Standard rejoignent le SC2, déjà très apprécié. Ces intercoms se dotent d’une technologie haut de gamme, puisque ce sont les leaders du marché, Cardo (SC Edge) et Sena (SC2 Standard), qui équipent les casques Schuberth compatibles : Schuberth C5 Carbon, E2 Carbon, C5, E2, S3 et J2. De quoi offrir plus de choix selon les exigences et budgets.

Schuberth SC Edge : Cardo Premium inside

Le Schuberth SC Edge, basé sur le célèbre Cardo Packtalk Edge (voir Moto Magazine n°391), fait sans doute partie des meilleurs intercoms du marché. Il se pare du "Dynamic Mesh Communication" (DMC) de deuxième génération, d’une connexion Bluetooth 5.2, d’une commande vocale efficace et d’une portée de 1,6 km. Conçu pour s’intégrer parfaitement aux casques Schuberth, sa mise à jour se fait sans fil.

Le Schuberth SC Edge est proposé au prix de 369 euros.

Schuberth SC2 Standard : Sena assure la com’ au meilleur tarif

Plus accessible côté budget, le nouveau Schuberth SC2 Standard se base sur le modèle Sena 10S. Une alternative complète, en témoignent ses haut-parleurs de qualité, son microphone HD et son système "Advanced Noise Control" assurant des échanges fluides et intelligibles. Avec ses 4 voies et sa portée de 1km, il n’a pas tant à rougir du SC Edge de Cardo en termes de qualité de communication.

Le Schuberth SC2 Standard est affiché au prix de 269 euros.

Schuberth SC2 : toujours une référence signée Sena

Plus haut de gamme que le SC2 Standard, le SC2 rivalise avec le SC Edge de Cardo. Il dispose d’une technologie Mesh à la pointe (Sena Mesh 2.0) avec une communication multicanaux. Qualité de son et de communication sont au top niveau sur une portée de 2 km.

Le Schuberth SC2 est proposé au même tarif que le Schuberth SC Edge, soit 369 euros.

Plus d’infos sur le site officiel de Schuberth.