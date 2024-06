Rappelez-vous, dans notre dossier dédié aux lubrifiants pour chaîne (lire Moto Magazine n°378), le lubrifiant S100 était l’un des produits à avoir remporté notre comparatif haut la main.

Il n’est donc pas étonnant de constater que, pour la 18ème fois, S100 a été élue "meilleure marque dans la catégorie produits d‘entretien et de nettoyage/lubrifiant chaîne" en Allemagne. Le concours a été réalisé avec 24 marques, auprès de 49 707 lecteurs de nos confrères du magazine Motorrad. Rappelons aussi que S100 a remporté 80% des tests comparatifs. Un palmarès de haute volée pour ces produits "Made in Germany" depuis 1975 !

Classée marque "haut de gamme", S100 propose une large palette de produits d’entretien pour moto : soin du kit chaîne (lubrifiants, nettoyants), nettoyants carénages, polish pour éléments métalliques, lingettes et éponges, entretien du casque et de l’équipement...

A l’occasion de la sortie de notre numéro d’été, le Moto Magazine n°410, S100 vous fait économiser 10 euros pour l’achat d’un nettoyant pour chaîne avec l‘un des deux lubrifiants chaîne premium (blanc ou sec). Rendez-vous en kiosque pour vous procurer le nouveau Motomag et bénéficier de l’offre !

Descriptifs des produits S100 - nettoyant, lubrifiant blanc et lubrifiant sec

S100 Lubrifiant Chaîne Blanc 2.0

Pour toutes les chaînes de transmission

Lubrification longue durée (jusqu’à 1000 km selon conditions d’utilisation)

Prolonge considérablement la durée de vie du kit chaîne

Excellente résistance à l’eau

Excellente protection contre la corrosion

Presque aucune projection

Convient à tous types de chaînes (O/X/Z-rings)

Spray rechargeable

S100 Lubrifiant Chaîne Sec

Transparent et sans projection

Combine les avantages de la lubrification à la graisse et à sec grâce à sa formule hybride

Protection optimale contre l’usure et la corrosion grâce à une couche de protection durable (jusqu’à 600 km selon les conditions d’utilisation)

Résistant à l’eau et à la saleté

Convient à tous types de chaînes (O/X/Z-rings)

S100 Gel Nettoyant chaîne

Formule gel avec pénétration optimale lors de la pulvérisation avec adhérence pendant l’application

Nettoyage de la chaîne et protection contre l’usure

Elimine les résidus de graisse projeté sur la jante arrière

Convient à tous types de chaînes (O/X/Z-rings)

Jusqu’à 10 applications possibles