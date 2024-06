Moto Magazine n°410 : le sommaire

Moto Magazine n°410 : toute l’actu moto

Notre nouveau hors-série trails arrive le 17 juillet en kiosque, avec du lourd ! Pas moins de 18 motos réparties dans les gros trails et trails mid-size ont été mises à l’épreuve dans un gigantesque comparatif off-road. En actus globales, on parle aussi du Tour de France des Vaches à lait lancé par la FFMC, du coup de frein du gouvernement sur l’aide au financement du permis A2 et des indispensables services assistance d’urgence aux motards via Inter Mutuelles Assistance (IMA).

Moto Magazine n°410, reportage : Birmingham et les British Midlands en BSA 650 Gold Star

Birmingham, épicentre de la révolution industrielle en Angleterre et terreau de l’histoire de la moto et de l’auto anglaise... Philippe nous emmène - en ville et campagne - découvrir la région au guidon de la nouvelle BSA 650 Gold Star. BSA (Birmingham Small Arms) qui, comme son nom l’indique, est née dans cette ville chargée d’histoire mécanique !

Moto Magazine n°410, culture et humour : 8 souvenirs motards comme on les aime

Les parcours motards sont souvent ponctués d’histoires et d’aventures loufoques ! Pour ce numéro d’été, on vous a concocté nos meilleures (ou pires ?) expériences motardes. Marrades garanties !

Moto Magazine n°410, comparatif roadsters sportifs 2024 : KTM 990 Duke, Triumph Street Triple 765 RS, Yamaha Mt-09, Ducati Monster SP

Les roadsters musclés aux dimensions contenues font partie des plus grandes "machines à sensations" du moment. Légeres, performantes, polyvalentes, toujours plus efficaces d’année en année... Avec l’arrivée de la nouvelle KTM 990 Duke, il est temps pour nous de voir si la reine du segment, la Triumph Street Triple 765 RS, est toujours digne de son trône !

Moto Magazine n°410 : essai Yamaha XSR900 GP

Après l’excellente Yamaha R7, le constructeur vient défier Triumph en coursifiant sa XSR900 et son 3 cylindres, en hommage à ses anciennes machines de Grand Prix, YZR 500 en tête. Pari réussi ?

Moto Magazine n°410 : essai gamme QJMotor

L’Empire du Milieu ne cesse vouloir conquérir le marché européen ! Zontes, Voge, CFMoto, Benelli, Moto Morini... Et maintenant QJMotor ! Le constructeur chinois ne fait d’ailleurs pas les choses à moitié, avec pas moins de 3 motos de grosses cylindrées commercialisées dans nos contrées : les SRV 600 V (custom), SRT 800 SX Touring (trail) et SRK 800 RR (sportive). Voici notre bilan sur leurs premières machines homologuées chez nous.

Moto Magazine n°410 : essai Triumph Rocket 3 Storm R et GT

20 ans après la première Rocket 3, Triumph maintient toujours son power cruiser avec deux nouvelles versions au catalogue. Rebaptisées "Storm R" et "Storm GT", ces deux monstres de caractère sont peaufinés, avec un net gain de performance. De quoi convaincre les indécis ?

Moto Magazine n°410 : essai Kawasaki 500 H1 (1971) et 750 H2 (1972)

Les fameuses "faiseuses de veuves" que sont les Kawasaki 500 H1 et 750 H2 et leurs 3 cylindres deux temps ont marqué les années 70. Des machines rageuses, sensationnelles, uniques ! Mais qu’en est-il aujourd’hui, 50 ans (!) après ?

Moto Magazine n°410 : portrait de Nicolas Lantenois

Aujourd’hui instructeur à l’Enduro Park, école maxi-trail BMW dans l’Aude (11), Nicolas Lantenois est avant tout un authentique passionné de moto. A tel point que ses problèmes de santé ne l’ont pas empêché de continuer de vivre de sa passion. Un parcours courageux à découvrir !

Moto Magazine n°410 : les motardes amérindiennes face à la violence (MMIW)

Depuis 2019, aux guidons de leurs Harley et Indian, des amérindiennes dénoncent les violences (kidnappings allant jusqu’au meurtre) qui leur sont faites. Aujourd’hui, les deux marques américaines soutiennent leur démarche.

Moto Magazine n°410, test équipements : 6 paires de gants en cuir pour l’été

Besoin d’adopter de nouveaux gants moto pour l’été ? Et si vous choisissiez des gants en cuir ? Plus durables, ils portent des avantages certains face à leurs alter egos en textile. Voici une sélection de 6 paires de gants en cuir, d’une valeur entre 70 et 110 euros, passées au banc d’essai.