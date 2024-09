L’histoire :

La pré-grille

"Le Circuit de la Prairie est un hommage à une époque où "le poumon vert" de Caen était le cadre d’un Grand Prix de Formule 1, qui avait vu le légendaire Stirling Moss triompher en 1958. Une compétition automobile organisée par l’Automobile Club de l’Ouest, qui se courait entre la mi-juillet et la fin août autour de la Prairie et de l’hippodrome de Caen. Après la Seconde Guerre mondiale, lors de la reconstruction de Caen, les boulevards sont créés ou élargis. Un circuit automobile est naturellement créé autour de l’hippodrome de la Prairie. Le grand prix proprement dit s’est disputé à six reprises entre 1952 et 1958, sur le circuit temporaire de la Prairie, grossièrement rectangulaire et d’une longueur variant de 4,121 km en 1952, puis 3,523 km en 1953 et 1954, et enfin 3,520 km entre 1956 et 1958. Le circuit utilise les boulevards longeant l’hippodrome de la ville, en utilisant sa grande tribune, pour une longueur totale de course de plus de 300 kilomètres."

Les 500 et plus

Une dizaine de Bugatti

En cette année 2024, c’est la prestigieuse marque Bugatti qui a été mise à l’honneur, avec la présence d’une dizaine de vraies Bugatti ! Sans pluie et dans une super ambiance pour cette 15eme édition.

Le paddock motos

Au programme : démos sur le Circuit de la Prairie (10 séries et 4 roulages autos/motos), les Concours d’État et d’Élégance, la Vente aux Enchères, des Baptêmes, et la présences d’exposants liés à l’événement.

Les side-cars

Pour ce qui est des motos, c’est plus d’une centaine de motos qui étaient présentées sur le paddock dédié, 40 inscrites aux quatre roulages du dimanche et 10 sides. Samedi et dimanche concert Rock avec NUGRUV.

Formule VEE

Merci à Philippe Sauvage et son équipe de bénévoles (motos) pour cet excellent WE !

