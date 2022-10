Phillip William Read, surnommé le "Prince of Speed", a marqué l’histoire de la compétition moto, et c’est peu de le dire. Sa carrière légendaire se traduit par 52 victoires et 7 titres de champion du monde en Grand Prix dans les années 60 et 70. Epoque où il pratiquait des passes d’armes mémorables avec de grands pilotes tels que Mike Hailwood, Giacomo Agostini et Barry Sheene. Il est le premier pilote à gagner des titres mondiaux dans les catégories 125, 250 et 500 cm3.

Son premier haut fait se traduit par une victoire spectaculaire au guidon d’une Norton 350 au Tourist Trophy de 1961. Dans la catégorie 250, il signe son premier titre mondial avec Yamaha en 1964, soit 5 victoires inédites pour le constructeur japonais. La saison suivante, il remporte 7 autres courses en Grand Prix.

En 1968, Phil Read revient sur le devant de la scène et remporte les championnats 125 et 250 cm3. Il regagne son titre en 1971 dans la catégorie 250 cm3, puis assure la victoire pour MV Agusta dans la catégorie reine en 1973 et 1974, pour enfin quitter la compétition mondiale en 1976. Un départ qui ne l’empêchera pas d’être vainqueur du Formula 1 TT en 1977. Par ailleurs, Phil Read est sacré "légende du MotoGP" en 2002 par la FIM.

Le pilote britannique est décédé à l’âge de 83 ans le jeudi 6 octobre 2022, chez lui à Canterbury (Angleterre).

L’ensemble de la rédaction de Moto Magazine adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

_

Crédit photo : ICON Sport