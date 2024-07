Peut-on dire que le Peugeot PM-03 est la première "vraie" moto du constructeur depuis au moins 40 ans ? Avec son monocylindre de 292,4 cm3 à refroidissement liquide délivrant 29,2 ch à 9.000 tr/min et 24,5 Nm de couple 7.000 tr/min, le tout pour un poids de 162 kg tous pleins faits et 1 380 mm d’empattement, il n’y a aucun doute ! Le moteur est d’ailleurs associé à une boite 6 vitesses et une transmission par chaine.

D’abord sorti en version 125 cm3 avec le PM-01, le PM-03 reprend la ligne esthétique de sa grande soeur : phare LED en forme de griffe et ligne assez trapue, évoquant celle d’un Honda MSX125 Grom.

A son bord, on retrouve un écran TFT connecté affichant vitesse, régime moteur, témoin de rapport engagé, jauge de carburant et état de la batterie.

La partie cycle n’est pas en reste pour cette nouvelle aventure Peugeot chez les roadsters mid-size. L’avant est servi par une fourche inversée de 41 mm, et l’arrière par un bras oscillant connecté à un amortisseur réglable en précharge. Le freinage ABS est assuré par un disque avant de 280 mm et par un disque arrière de 240 mm, le tout intégré à des jantes de 17 pouces, chaussées par des pneus en 110/70 et 150/60.

Le Peugeot PM-03 est d’ores et déjà disponible en concession dans les coloris bleu, blanc et noir, au prix de 4399 euros.