Bonne nouvelle pour les aficionados des anciennes motos et mobylettes de la marque au Lion. Deux petites machines de 125cm3 et 300 cm3 siglées Peugeot Motocycles débarqueront en 2023. Le début d’une nouvelle ère pour la firme, propulsée par son appartenance au géant indien Mahindra depuis 2019 ?

Peugeot PM-01 300 et 125 : les Honda MSX de chez Peugeot ?

De prime abord, les Peugeot PM-01 300 et 125 partagent une base identique. La partie cycle se dote d’un cadre tubulaire, d’une fourche inversée de 41 mm, d’un amortisseur central réglable, de freins à disque de 280 mm à l’avant et 240 mm à l’arrière, et de jantes de 17 pouces chaussées par des pneus en 110/70 et 150/60. La selle affiche une hauteur de 810 mm et le réservoir offre 12,5 litres de contenance. Un freinage ABS, un éclairage full LED, un écran TFT et une boite 6 vitesses équipent les deux motos.

Evidemment, les principales différences se situent au niveau des monocylindres embarqués. Le 125 cm3 développe 14 ch à 9500 tr/min et 11 Nm de couple à 7500 tr/min, tandis que le 300 cm3 revendique 29 ch à 9 000 tr/min et 24,5 Nm de couple à 7 000 tr/min. Quant aux poids tous pleins faits, il sont donnés pour 152 kg sur la PM-01 125 et pour 163 kg sur la PM-01 300. Des rapports poids/puissance relativement intéressants pour les trajets urbains, donc !

Les deux machines débarqueront au second trimestre 2023 dans des coloris bleus, blancs et noirs. On attend désormais les tarifs !