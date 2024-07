Vous vous rappelez du petit MSX125 de chez Honda ? Apparu en 2013 et commercialisé chez nous depuis lors, il a avait cédé sa place au Monkey 125 et au nouveau Dax ST125 l’année dernière. Pour autant, la firme japonaise ne semble pas vouloir ranger définitivement son sympathique roadster urbain...

Des accessoires et un look revu

S’il reste dans la lignée des précédents, ce nouveau MSX125 Grom gagne tout de même 3 nouveaux coloris (bleu, blanc et noir) et un nouveau look plus "racing", en témoignent ses écopes de réservoirs façon "ailerons", son sabot moteur et ses encoches pour les genoux. Un affaire de style donc, qui pourra être complété, grâce aux packs "confort" et "travel", par une large gamme d’accessoires pratiques : sacoches étanches semi-rigides de 10 litres, sacoche de réservoir, saute-vent, protège-mains et porte-paquet.

Avec son poids tous pleins faits de 103 kg, sa fourche inversée de 31 mm, ses jantes de 12 pouces et sa selle biplace de 761 mm, le MSX 125 Grom 2025 se veut accessible, léger, maniable et qualitatif. Le compteur LCD, l’éclairage LED et la centrale électronique IMU (ABS) consolident l’aspect technologique de la machine.

Du reste, on retrouve le petit monocylindre de 125 cm3 refroidit par air, développant 9ch, 10,5 Nm de couple avec 90 km/h de vitesse de pointe. Associé à une boite 5 rapports et à un réservoir de 7 litres, il ne consommerait que 1,5 l/100 km, soit une autonomie d’environ 400 km (!).

Si nous n’avons pas encore de tarif, on peut l’imaginer aux alentours des 5000 euros.

