On ne les attendait plus, les nouvelles motos Jawa ! Et pour cause : depuis la relance de la marque en 2019 par Mahindra, silence radio pour une éventuelle commercialisation chez nous. Un privilège donné au retour de BSA en Europe, également initié par le géant indien ? En tout cas, c’est officiel. La marque tchèque fait son retour dans nos contrées, par l’intermédiaire de Tendance Roadster, concessionnaire et importateur Royal Enfield, Mash et Hyosung.

« Nous sommes heureux de pouvoir participer au renouveau en France d’une marque Européenne si riche en histoire. Depuis 1929, Jawa fait preuve de savoir-faire et d’inventivité » explique Guillaume Tirard, directeur chez Tendance Roadster.

Jawa pas vite, mais Jawa loin !

Deux modèles amorcent ce lancement : les 350 CL et 350 42 FJ. La première est la définition même de la moto néo-rétro, en témoignent ses lignes arrondies et ses chromes. La deuxième, plus moderne, évoque la nouvelle BSA Bantam 350.

Et ce n’est pas un hasard, puisqu’on retrouve le même moteur sur les deux variantes : un monocylindre de 334 cm3 délivrant 29 ch à 7 750 tr/min et 29,62 Nm de couple à 6 000 tr/min. Il est associé à une boite 6 rapports.

Coté tarif, il faudra s’alléger de 5490 euros pour la 350 CL et de 4990 euros pour la 350 42 FJ. Des prix contenus, qui feront sans doute sourcilier Royal Enfield, Honda et Triumph...

