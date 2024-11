Pour 2025, Honda choisit de réintroduire le nom de “GB” en Europe avec cette ravissante GB350S au charme rétro. Déjà présente depuis plusieurs années au Japon, le constructeur vient judicieusement concurrencer le marché de ces petites cylindrées de plus en plus florissant en Europe et en France.

On se souvient, pour les plus mordus de la marque ailée, de la GB500 Tourist Trophy sortie au début des années 1990, mais non importée dans l’Hexagone. Une petite moto mue par un mono à culasses RFVC emprunté aux XLR 600, dont le look était calqué sur les monos anglais des années 1960, spécialement les Velocette : selle Speed avec capot peint, guidon-bracelet pas trop bas, peinture noire avec double filet or, une beauté !

Honda GB350S : une vraie concurrente pour les Royal Enfield 350 !

La GB350S est une base très connue pour Honda – nous vous en parlions déjàen 2021 dans Moto Magazine, priant que la filiale française l’importe enfin chez nous. Voilà, c’est chose faite !

Totalement en adéquation avec le permis A2, son monocylindre de 348 cm3 refroidi par air développe 21 ch à 5 500 tr/min et 29 N.m à 3 000 tr/min. Surtout, avec ses cotes internes de 70 mm d’alésage et de 90,5 mm de course, il s’agit là d’un moteur longue course au charme évident, muni de deux soupapes. Il est de surcroît équipé d’un volant moteur lourd, afin de sentir chaque pulsation de ce petit bloc démonstratif.

Il possède une boîte de vitesses à cinq rapports commandée par un embrayage à glissement limité pour faciliter les déplacements en ville. Dans le même esprit, le contrôle de couple Honda (HSTC) équipe cette machine, ainsi qu’un ABS.

Avec sa selle haute de 800 mm et son petit gabarit, elle devrait régner en maître dans la circulation urbaine, profitant de son angle de braquage réduit et de ses 178 kg tout pleins faits. Avec son réservoir en acier qui fleure bon une époque révolue, elle joue à fond la carte rétro avec ses deux combinés d’amortisseur arrière, son fourreau de fourche avant, son éclairage circulaire – mais à leds – et son petit tableau de bord analogique.

Avec un prix de seulement 4599 euros, Honda lui attribue un tarif canon pour contrer la concurrence, les Royal Enfield 350 et la Triumph Speed 400 en tête !