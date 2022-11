Sur le segment scooter, les Yamaha XMax 125 et 300 ne sont pas les seuls à évoluer pour 2023. En effet, leurs rivaux siglés Honda se parent également d’une esthétique revue et de quelques agréments supplémentaires.

Honda Forza 125 et 350 2023 : lifting et nouveau tableau de bord

Honda Forza 125 2023

Le Forza 125 est l’un des deux-roues les plus vendus en France. Et pour cause, il arrive deuxième du classement du premier semestre 2022, juste derrière le nouveau Yamaha T-Max 560 ! Le 350 quant à lui, truste toujours le TOP 30.

Honda Forza 350 2023

Alors quoi de neuf pour les millésimes 2023 des Forza ? Honda revisite un peu leurs faces avant, avec des phares à LED semblables à ceux du Forza 750. Même topo coté tableau de bord, désormais dotés d’un affichage numérique et de deux compteurs analogiques.

Les scooters gagnent en confort et protection, en témoignent leurs bulles réglables électriquement sur 180 mm. Ils se dotent aussi d’une prise USB-C installée dans la boîte à gants et d’un système de démarrage sans clé. Les coffres conservent leurs contenances (22 litres), permettant de ranger 2 casques intégraux sous la selle.

Coté partie cycle et motorisation, les Forza 125 et 350 restent inchangés. Sur le 125, on retrouve le motocylindre eSP de 125 cm3 développant 15ch pour 12,2 Nm de couple, le tout pour 161 kg tous pleins faits sur la balance. Le tarif débute à 5 349 euros.

Le 350 quant à lui, est toujours motorisé par son monocylindre eSP+ de 330 cm3 cadencé par 29,4 ch pour 31,9 Nm de couple. Son prix commence à partir de 6 349 euros.