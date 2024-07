Hors-série trails 2024 de Moto Magazine : le sommaire

Nouveauté : BMW R 1300 GS Adventure

La version "Adventure" de la nouvelle BMW R 1300 GS arrive. Toujours plus performante, techno, équipée et taillée pour le voyage au long cours, arrivera-t-elle à cartonner autant que sa grande soeur, la R 1250 GS Adventure ? Analyse et avis de la rédaction de Motomag !

Comparatif 9 motos trails mid-size 2024

BMW F 900 GS / CFMoto 800 MT Explore / Ducati DesertX Rally / Honda XL750 Transalp / Husqvarna Norden 901 Expedition / KTM 890 Adventure R / Suzuki V-Strom 800DE / Triumph Tiger 900 Rally Pro / Yamaha Ténéré 700 Extreme

Le marché du trail, toujours aussi porteur, est aujourd’hui représenté par toutes sortes de machines. Parmi elles, les trails dits "mid-size", sensés fédérer puissance, maniabilité, confort sur route et ergonomie en tout-terrain, tout en restant relativement abordables à l’achat. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons testé et comparé 9 trails mid-size 2024 sur routes et chemins, avec la QJMotor SRT 800 SX Touring en alternative.

Le Hard DéfiTour 2024

Le Hard DéfiTour, vous connaissez ? Imaginez un rallye routier en Auvergne avec 800 km de tout-terrain... Une épreuve qui a réuni 339 trails et maxi-trails les 8 et 9 juin derniers. Reportage sur une aventure qui sort des sentiers battus !

Comparatif 9 motos maxi-trails 2024

BMW R 1300 GS / Ducati Multistrada V4 S Grand Tour / Harley-Davidson Pan America Special / Honda CRF1100L Africa Twin / Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sport ES DCT / KTM 1290 Super Adventure S / Moto Guzzi Stelvio 1000 / Suzuki V-Strom 1050DE / Triumph Tiger 1200 Rally Pro

Parallèlement aux 9 trails mid-size, nous avons également réuni 9 maxi-trails, dont la fameuse BMW R 1300 GS. Alors, laquelle de ces nouveautés gros trails l’emporte haut la main, que ce soit sur terre et bitume ? Réponse dans ce méga comparatif détaillé !

Le Rock n’ Trail (Auvergne) en side-car Ural

Le Rock n’ Trail, c’est 3 jours d’évasion en Auvergne pour les motards et cyclistes tout-terrain de tous niveaux, avec animations, concerts, visites, camping et restauration. Walter a tenté l’aventure au guidon d’un side-car Ural Ranger 2WD de 2016, avec 56 000 km au compteur... Une expérience inoubliable !

Guide d’achat : quel trail choisir ?

En plus des 18 trails mis à l’épreuve dans ce hors-série, nous vous proposons un large guide d’achat de l’ensemble des motos polyvalentes du marché (de la routière au trail mid-size, jusqu’au scrambler), soit 110 machines évaluées ! De quoi se faire une vision globale et objective de ce qui existe sur le segment, sans regretter son choix.

Test Equipements moto : 3 tenues trails à la loupe

Et coté équipements, quel casque, pantalon, paire de gants ou bottes moto choisir pour la route et le tout-terrain ? Nous vous proposons une sélection de 3 tenues trails, où chaque équipement est détaillé et évalué.

Voyage : le Honda Adventure Roads au Maroc

Le Honda Adventure roads, c’est plusieurs centaines de kilomètres qui guidon d’une Honda Africa Twin 1100 dans des pays tels que l’Afrique du Sud, le Cap Nord et l’Islande. Cette fois-ci, c’est le Maroc qui a été proposé aux pilotes sur une dizaine de jours. Philippe a testé l’expérience, et ça fait envie !