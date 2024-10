La nouvelle Ducati Panigale V4 arrive dans moins de 10 jours ! Les plus chanceux d’entre nous ont déjà pu l’admirer sur le circuit du Castellet, lors de la Ducati Track Experience, le 30 septembre et 1er octobre 2024. Mais c’est le 10 octobre, jour de sa sortie en concessions, que le public pourra enfin approcher la nouvelle hypersportive italienne. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Ducati, car il est probable que soient organisés des événements et animations spéciales pour l’occasion. Quant à nous, nous sommes évidemment pressés de l’essayer et de la décortiquer dans le prochain Moto Magazine ! Axel est déjà sur le coup...

Ducati Panigale V4 2025 : des évolutions esthétiques et techniques

Déjà splendide dans ses précédentes versions, la Ducati Panigale V4 2025 joue la carte de la finesse avec des lignes moins anguleuses, plus arrondies. Mais ce relooking n’est pas qu’esthétique, puisque d’importantes modifications ont été apportées à l’aérodynamique. La tête de fourche, en plus d’une entrée d’air, adopte des ailerons faisant corps avec le carénage. À l’arrière, les écopes sont allongées et élargies, et le silencieux redessiné.

L’ergonomie a également été revue : selle plus spacieuse avec plus d’espace de mouvement entre le fond de selle et le réservoir, repose-pieds avancés de 10 mm et carénages conçus pour mieux protéger et épouser le pilote. L’objectif est aussi d’alléger les appuis au guidon, en freinage et dans les virages. Une moto qui s’annonce agile et incisive, surtout avec ses 191 kg à sec.

Pour passer les normes antipollution Euro 5+, le puissant V4 "Desmosedici Stradale" de 1103 cm3 a subi quelques modifications. Toujours mu par ses 216 ch à 13500 tr/min et 121 Nm de couple à 11250 tr/min, il peut viser les 228 ch (!) en étant équipé par le pack performance en option.

Une partie cycle affûtée

Le cadre allégé a été modifié pour être associé à un nouveau bras oscillant, dont la rigidité transversale a été réduite de 37%. L’a machine est freinée par des étriers radiaux Brembo Hypure mordants un double disque de 330 mm, couplés à un ABS racing, le Race eCBS signé Bosch. L’ensemble prend place dans des jantes aluminium 5 branches, chaussées par des pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4. La moto est suspendue par Showa et Sachs, avec une fourche inversée BPF de 43 mm à l’avant et un monoamortisseur à l’arrière, entièrement réglables.

Du coté de la Panigale V4 S, la partie cycle se veut plus haut de gamme, avec des suspensions électroniques Öhlins Smart-EC 3.0 et des jantes aluminium forgées et allégées de 4 kg (poids total de 187 kg à sec).

Technologie toujours au top

Comme il est coutume de voir sur les Panigale V4, Ducati a maximisé la dotation techno de son millésime 2025 : modes de conduite, anti-wheeling DWC, ABS Race eCBS, contrôle de traction DTC, gestion du frein moteur EBC, contrôle de glisse DSC et shifter DQS 2.0. La Panigale V4 S quant à elle, reçoit une batterie lithium-ion.

La Ducati Panigale V4 2025 débarquera dans les concessions françaises le 10 octobre, à partir de 27 990 euros (34 690 euros pour la V4 S).

Ducati Panigale V4 2025 : fiche technique

Moteur :

Type : 4-cylindres en V, ouvert à 90°, 4-temps

Distribution : Desmodromique, 4 soupapes par cylindre

Cylindrée : 1103 cm3

Alésage/course : 81 mm x 53,5 mm

Taux de compression : 14 à 1

Puissance : 216 ch à 13 500 tr/mn

Couple : 120,9 Nm à 11 250 tr/mn

Injection électronique, accélérateur sans câble Ride-by-wire

Consommation : 6,5 l/100 km

Transmission :

Embrayage : Multidisques à bain d’huile avec antidribble

Shifter de série

Boîte de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : Par chaîne

Partie cycle et instrumentation :

Cadre : Monocoque en aluminium, bras oscillant à deux branches en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée Showa 43 mm, entièrement réglable / Öhlins électronique sur la V4 S

Suspension Arrière : Amortisseur Sachs entièrement réglable / Öhlins électronique sur la V4 S

Frein avant : Double disques 330 mm, étriers radiaux Brembo monoblocs Hypure 4 pistons

Frein arrière : Simple disque de 245 mm, étrier 2 pistons

ABS : Sensible à l’inclinaison

Jante avant : Cinq bâtons en aluminium chaussée en 120/70/19 (Pirelli Diablo Supercorsa SP )

Jante arrière : Cinq bâtons en aluminium en 200/60/17 (Pirelli Diablo Supercorsa SP )

Écran couleurs et connecté de 6,9 pouces

Dimensions, poids, capacités :

Empattement : 1485 mm

Débattement avant : 125 mm

Débattement arrière : 130 mm

Hauteur de selle : 850 mm

Réservoir : 17 litres

Poids : 191 kg à sec (187 kg sur la V4 S)

Prix et disponibilité :

Disponibilité : le 10 octobre 2024

Coloris : Rouge

Garantie : 2 ans pièces et MO

Prix : 27 990 euros (34 690 euros pour la V4 S)