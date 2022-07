Panigale V4, V4 S, V4 SP2... Chaque année, Ducati apporte un lot d’améliorations aux déclinaisons de son égérie sportive ! Pour 2023, peu de changements sur une moto qui se rapproche déjà de la perfection (selon l’essai d’Axel !), hormis quelques évolutions électroniques.

Ducati Panigale V4 2023 : des mises à jour logicielles

C’est tout d’abord le nouveau "Engine Brake Control (EBC) EVO 2" qui s’installe sur la sportive italienne. Le logiciel est pensé pour améliorer stabilité, directionnalité et précision du freinage en virage. Par conséquent, les 3 cartographies reçoivent de nouveaux réglages du frein moteur, adaptés à chaque style de conduite.

Ensuite, le Ducati Quick Shift (DQS) est nouvellement réglé pour fluidifier les changements de rapports. Il agit sur l’allumage sans couper l’injection lors des semi-ouvertures des gaz. On imagine qu’en conduite routière, l’effet pourrait changer la donne !

A noter que les agréments électroniques tels que le Ducati Traction Control (DTC) et le Ride by Wire sont également peaufinés pour mieux calibrer l’arrivée du couple et l’anti-patinage selon l’angle d’inclinaison.

Enfin, la gestion du refroidissement est lui aussi revu, avec une ventilation optimisée pour la machine et le confort du pilote, que ce soit sur route et piste.

Ces mises à jour concernent toutes les versions des Panigale V4, y compris les millésimes 2022. Les détenteurs d’un des modèles pourront profiter de l’intervention chez leur concessionnaire fin juillet 2022.