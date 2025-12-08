Que les motards-aventuriers en herbe se réjouissent ; la Yamaha Ténéré 700, dans sa nouvelle version World Raid 2026, passe en A2. Avec les versions standard et Rally, c’est la 3ème et dernière Ténéré du catalogue à être accessible aux jeunes permis.
En revanche, il ne sera pas possible d’acheter cette version A2 en "sortie d’usine". Il faudra d’abord vous procurer la version "full" et la faire brider électroniquement chez un concessionnaire Yamaha, attestation de modification de puissance à l’appui. L’opération est gratuite en cas d’achat neuf, mais payante (42 euros) si la moto est achetée d’occasion.
Outre ses nouveaux équipements hérités du millésime 2025 des Ténéré Standard et Rally, les particularités de la Word Raid 2026 sont son double réservoir de 23 litres en aluminium, son équipement électronique bonifié (IMU 6 axes) et sa partie cycle optimisée pour le tout-terrain : cadre allégé, suspensions KYB à plus grands débattements, amortisseur de direction et jantes à rayons spécifiques (21 et 17 pouces).
Yamaha Ténéré World Raid 2026 : fiche technique
Moteur :
Type : Bicylindre CP2, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Quatre temps
Cylindrée : 689 cm³
Puissance maximale : 73,4 ch à 9 000 tr/min
Couple maximal : 68 Nm à 6 500 tr/min
Transmission : Six vitesses
Transmission finale : Chaîne
Consommation de carburant : 4,3 l/100 km
Partie cycle :
Cadre : double berceau, Poutre en tube d’acier
Angle de chasse : 27º
Chasse : 105 mm
Suspension avant : Fourche télescopique inversée de 46 mm de diamètre
Suspension arrière : biellettes de suspension, Bras oscillant
Débattement avant : 230 mm
Débattement arrière : 220 mm
Frein avant : Double disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique
Frein arrière : Simple disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique
Pneu avant : 90/90 - 21 M/C 54V
Pneu arrière : 150/70 R 18 M/C 70V
Dimensions :
Longueur hors tout : 2 370 mm
Largeur hors tout : 935 mm
Hauteur hors tout : 1 495 mm
Hauteur de selle : 890 mm
Empattement : 1 595 mm
Garde au sol minimale : 240 mm
Poids tous pleins faits : 220 kg
Capacité du réservoir d’essence : 23 l
Capacité du réservoir d’huile : 3 l
Prix : NC