Que les motards-aventuriers en herbe se réjouissent ; la Yamaha Ténéré 700, dans sa nouvelle version World Raid 2026, passe en A2. Avec les versions standard et Rally, c’est la 3ème et dernière Ténéré du catalogue à être accessible aux jeunes permis.

En revanche, il ne sera pas possible d’acheter cette version A2 en "sortie d’usine". Il faudra d’abord vous procurer la version "full" et la faire brider électroniquement chez un concessionnaire Yamaha, attestation de modification de puissance à l’appui. L’opération est gratuite en cas d’achat neuf, mais payante (42 euros) si la moto est achetée d’occasion.

Outre ses nouveaux équipements hérités du millésime 2025 des Ténéré Standard et Rally, les particularités de la Word Raid 2026 sont son double réservoir de 23 litres en aluminium, son équipement électronique bonifié (IMU 6 axes) et sa partie cycle optimisée pour le tout-terrain : cadre allégé, suspensions KYB à plus grands débattements, amortisseur de direction et jantes à rayons spécifiques (21 et 17 pouces).

Yamaha Ténéré World Raid 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre CP2, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Quatre temps

Cylindrée : 689 cm³

Puissance maximale : 73,4 ch à 9 000 tr/min

Couple maximal : 68 Nm à 6 500 tr/min

Transmission : Six vitesses

Transmission finale : Chaîne

Consommation de carburant : 4,3 l/100 km

Partie cycle :

Cadre : double berceau, Poutre en tube d’acier

Angle de chasse : 27º

Chasse : 105 mm

Suspension avant : Fourche télescopique inversée de 46 mm de diamètre

Suspension arrière : biellettes de suspension, Bras oscillant

Débattement avant : 230 mm

Débattement arrière : 220 mm

Frein avant : Double disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique

Frein arrière : Simple disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique

Pneu avant : 90/90 - 21 M/C 54V

Pneu arrière : 150/70 R 18 M/C 70V

Dimensions :

Longueur hors tout : 2 370 mm

Largeur hors tout : 935 mm

Hauteur hors tout : 1 495 mm

Hauteur de selle : 890 mm

Empattement : 1 595 mm

Garde au sol minimale : 240 mm

Poids tous pleins faits : 220 kg

Capacité du réservoir d’essence : 23 l

Capacité du réservoir d’huile : 3 l

Prix : NC