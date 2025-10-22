Éclipsée du catalogue par la Ténéré 700 Rally l’année dernière, la World Raid fait son retour.
Elle hérite des nombreuses améliorations du millésime 2025 : bicylindre CP2 aux normes Euro 5+, compteur TFT 6,3 pouces, nouveaux commodos, port USB-C au guidon, régulateur et limiteur de vitesse, éclairage LED performant et réglable en hauteur, bulle protectrice, selle monobloc améliorée et système YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) avec deux modes moteurs (“Sport” et “Explorer").
Mais de nouveaux équipements font la différence. Point de vue techno de prime abord, la World Raid embarque une centrale IMU 6 axes intervenant sur le contrôle de traction, de glisse et de freinage ABS. Une combinaison idéale pour garder le contrôle de sa moto sur les terrains difficiles. La partie cycle ensuite, avec un cadre allégé, un amortisseur de direction, une fourche inversée KYB de 46 mm révisée et un amortisseur monocross KYB offrant 5 mm de course en plus.
Les jantes à rayons de 21 et 18 pouces offrent également 20 mm de débattement supplémentaire (230 mm à l’avant et 220 mm à l’arrière), avec une garde au sol perchée à 255 mm. La liaison au sol est assurée par des pneus Pirelli Scorpion Rally STR.
On retrouve ce qui fait la particularité de la World Raid : le double réservoir de 23 litres en aluminium, allégé de 1,5kg et redessiné sur ce millésime pour une meilleure ergonomie, peu importe sa position de conduite (assise, debout, en avant ou en arrière).
La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026, sera proposée en deux coloris : rouge/noir/blanc ou noir. Reste à connaitre sa date de commercialisation et son prix.
Yamaha Ténéré World Raid 2026 : fiche technique
Moteur :
Type : Bicylindre CP2, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Quatre temps
Cylindrée : 689 cm³
Puissance maximale : 73,4 ch à 9 000 tr/min
Couple maximal : 68 Nm à 6 500 tr/min
Transmission : Six vitesses
Transmission finale : Chaîne
Consommation de carburant : 4,3 l/100 km
Partie cycle :
Cadre : double berceau, Poutre en tube d’acier
Angle de chasse : 27º
Chasse : 105 mm
Suspension avant : Fourche télescopique inversée de 46 mm de diamètre
Suspension arrière : biellettes de suspension, Bras oscillant
Débattement avant : 230 mm
Débattement arrière : 220 mm
Frein avant : Double disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique
Frein arrière : Simple disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique
Pneu avant : 90/90 - 21 M/C 54V
Pneu arrière : 150/70 R 18 M/C 70V
Dimensions :
Longueur hors tout : 2 370 mm
Largeur hors tout : 935 mm
Hauteur hors tout : 1 495 mm
Hauteur de selle : 890 mm
Empattement : 1 595 mm
Garde au sol minimale : 240 mm
Poids tous pleins faits : 220 kg
Capacité du réservoir d’essence : 23 l
Capacité du réservoir d’huile : 3 l