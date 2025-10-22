Éclipsée du catalogue par la Ténéré 700 Rally l’année dernière, la World Raid fait son retour.

Elle hérite des nombreuses améliorations du millésime 2025 : bicylindre CP2 aux normes Euro 5+, compteur TFT 6,3 pouces, nouveaux commodos, port USB-C au guidon, régulateur et limiteur de vitesse, éclairage LED performant et réglable en hauteur, bulle protectrice, selle monobloc améliorée et système YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) avec deux modes moteurs (“Sport” et “Explorer").

Mais de nouveaux équipements font la différence. Point de vue techno de prime abord, la World Raid embarque une centrale IMU 6 axes intervenant sur le contrôle de traction, de glisse et de freinage ABS. Une combinaison idéale pour garder le contrôle de sa moto sur les terrains difficiles. La partie cycle ensuite, avec un cadre allégé, un amortisseur de direction, une fourche inversée KYB de 46 mm révisée et un amortisseur monocross KYB offrant 5 mm de course en plus.

Les jantes à rayons de 21 et 18 pouces offrent également 20 mm de débattement supplémentaire (230 mm à l’avant et 220 mm à l’arrière), avec une garde au sol perchée à 255 mm. La liaison au sol est assurée par des pneus Pirelli Scorpion Rally STR.

On retrouve ce qui fait la particularité de la World Raid : le double réservoir de 23 litres en aluminium, allégé de 1,5kg et redessiné sur ce millésime pour une meilleure ergonomie, peu importe sa position de conduite (assise, debout, en avant ou en arrière).

La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026, sera proposée en deux coloris : rouge/noir/blanc ou noir. Reste à connaitre sa date de commercialisation et son prix.

Yamaha Ténéré World Raid 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre CP2, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes, Quatre temps

Cylindrée : 689 cm³

Puissance maximale : 73,4 ch à 9 000 tr/min

Couple maximal : 68 Nm à 6 500 tr/min

Transmission : Six vitesses

Transmission finale : Chaîne

Consommation de carburant : 4,3 l/100 km

Partie cycle :

Cadre : double berceau, Poutre en tube d’acier

Angle de chasse : 27º

Chasse : 105 mm

Suspension avant : Fourche télescopique inversée de 46 mm de diamètre

Suspension arrière : biellettes de suspension, Bras oscillant

Débattement avant : 230 mm

Débattement arrière : 220 mm

Frein avant : Double disque de 282 mm de diamètre à commande hydraulique

Frein arrière : Simple disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique

Pneu avant : 90/90 - 21 M/C 54V

Pneu arrière : 150/70 R 18 M/C 70V

Dimensions :

Longueur hors tout : 2 370 mm

Largeur hors tout : 935 mm

Hauteur hors tout : 1 495 mm

Hauteur de selle : 890 mm

Empattement : 1 595 mm

Garde au sol minimale : 240 mm

Poids tous pleins faits : 220 kg

Capacité du réservoir d’essence : 23 l

Capacité du réservoir d’huile : 3 l