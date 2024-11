Yamaha Ténéré 700 2025

Pour la première fois sur cette plateforme CP2, la Ténéré 700 s’équipe du système YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) qui fait profiter de deux modes moteur, “Sport” et “Explorer”. Un bouton situé le commodo droit permet de basculer entre ces modes, l’Explorer délivrant sa puissance de façon plus mesurée.

Le conduit d’admission d’air a été revu afin d’avoir une courbe de couple plus généreuse à bas régime. Pour améliorer l’ergonomie, la position de la came d’embrayage a été avancée pour obtenir un cache plus compact et éviter d’interférer avec la jambe du pilote. Les composants internes de la boîte de vitesses ont été optimisés pour un passage des rapports plus fluide et pour réduire les jeux dans les phases d’accélération et de décélération.

Bien entendu, le moteur répond à la norme Euro5+. Le cadre reste identique au modèle précédent et l’électronique présente reste un modèle de fonctionnalités : le contrôle de traction (TCS) offre deux réglages, “On” et “Off”. L’ABS dispose quant à lui de trois modes : le mode “1” l’active sur les deux roues, tandis que le “2” désactive l’ABS à l’arrière, et le le mode coupe tout. Ceux-ci sont gérés via le tableau de bord, mais une pression longue sur le bouton ABS permet de désactiver le système antiblocage et le système TCS d’un seul coup.

La nouvelle fourche inversée de ø 43 mm, offrant un débattement de 210 mm (190 mm sur la version basse), est désormais entièrement réglable, tant en détente et compression hydraulique qu’en précharge (sur 15 mm). La Ténéré gagne de nouveaux tés de fourche pour plus de résistance. De même, la suspension arrière reçoit une nouvelle tringlerie pour un amortissement plus souple, le débattement restant le même à 200 mm (180 mm pour la version basse).

Elle se fend aussi d’un nouvel habillage pour 2025. Par rapport au précédent millésime, le réservoir de carburant a été avancé et un peu abaissé, sans changer sa contenance de 16 litres. Le design de la nouvelle selle monobloc, longue et étroite, offre une plus grande liberté de mouvement comparé à l’ancienne assise divisée en deux parties.

Autre changement, l’éclairage avant est composé de quatre optiques à leds individuelles, inclus dans une structure en aluminium. Les nouveaux protège-mains sont assortis à la couleur de la moto, blanc sur le coloris bleu foncé, noir sur le coloris gris/noir. Elle se dote d’un nouveau tableau de bord TFT de 6,3 pouces, installé à la verticale, connectable aux smartphones. Un joystick sur le commodo gauche permet de se balader dans cette instrumentation. Enfin, un port USB-C fait également partie de cette dotation.

Yamaha Ténéré 700 2025 : L’essentiel

• Nouvelle évolution du bicylindre CP2 de 690 cm³,

• Norme Euro 5+

• Nouvel habillage

• Nouvelles optiques

• Suspensions avant et arrière entièrement réglables

• Nouvel écran TFT couleur de 6,3 pouces, avec connectivité smartphone

• Accélérateur électronique YCC-T

• Deux modes de pilotage

• ABS et TCS désactivables à l’aide d’un bouton dédié

• Nouveaux commodos

• Nouveaux clignotants

• Nouvelle selle monobloc typée rallye

• Nouveau cache d’embrayage

• Repose-pieds plus larges

• Protège-mains assortis

• Contacteur de béquille latérale revu

• Version avec selle basse disponible (- 15 mm) et suspensions à débattements plus courts

• Version A2

• Coloris : bleu foncé et noir/gris

Yamaha Ténéré 700 Rally 2025

Si la Ténéré vous fait de l’œil, difficile de rester impassible face à sa déclinaison Rally. Hommage aux motos de la marque sur le rallye Paris-Dakar de 1983, elle arbore une décoration bleu uni complétée par des jantes dorées et surmontées du design Speedblock, utilisé sur les motos de compétition Yamaha de l’époque.

Pour s’affranchir de toutes les difficultés qui se présenteraient à elle en tout-terrain, cette Rally est équipée de suspensions KYB, avec une fourche inversée qui augmente ses débattements à 230 mm et un amortisseur qui impose ses 255 mm de débattement !

Rien ne lui résiste, et son sabot moteur très robuste taillé dans un plaque d’aluminium de 4 mm d’épaisseur en est la preuve. La selle de la Rally est plus épaisse que celle de série. Elle est dotée d’une finition bi-matière avec un logo Rally en relief, sa hauteur est de 910 mm. La Rally possède en outre un garde-boue avant haut et des repose-pieds en titane. Enfin, un nouveau thème est ajouté à son tableau de bord appelé “Raid” , personnalisant l’interface à la façon des road-books mettant en avant des informations utiles en tout-terrain.

Yamaha Ténéré 700 Rally 2025 : L’essentiel

En plus des “essentiels” de la standard :

• Suspensions KYB rehaussées à l’avant et à l’arrière

• Thème “Raid” supplémentaire sur l’écran TFT Nouveaux commodos

• Selle Rallye spécifique

• Garde-boue avant haut

• Sabot moteur robuste en aluminium de 4 mm d’épaisseur

• Repose-pieds en titane

• Coloris : bleu clair, hommage aux Yamaha officielles du Paris-Dakar de 1983