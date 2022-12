Le plus haut de gamme des trails KTM est renouvelé pour 2023. La moto est toujours propulsée par le bicylindre LC8 développant 160 ch et 138 Nm de couple, tandis que l’électronique de pointe est de nouveau à l’oeuvre : suspensions semi-actives WP, ABS sur l’angle, réglage de la garde au sol, ajustement de la pression des pneus et configuration des modes de pilotage.

A cela s’ajoutent une centrale inertielle 6D, un régulateur de vitesse adaptatif et des pneus Mitas Terra Force-R. De fait, que peut-on attendre d’une machine déjà suffisamment puissante, équipée et polyvalente pour les routes et chemins ?

KTM 1290 Super Adventure S 2023 : en tout-terrain connu

De prime abord, on note l’apparition d’un nouveau sous-châssis en aluminium permettant de régler la hauteur de selle à 849 mm ou 869 mm. Le logiciel interne est mis à jour avec le système de navigation "Turn-by-Turn Plus", compatible avec l’application KTMconnect. Le marquage d’étapes durant un trajet se fait directement sur l’écran TFT de 7 pouces, sans avoir à sortir son smartphone.

La moto pourra s’enrichir de divers ajouts optionnels, tels qu’un Quickshifter+ ou des suspensions WP Pro. A noter que le mode "demo" des KTM 790 et 890 Adventure 2023 n’est pas inclus sur la nouvelle 1290 Super Adventure S. Ce qui signifie que les options déjà présentes le resteront, sans devoir repasser à la caisse.

La moto devrait être disponible en concession dès janvier 2023 dans les coloris biton noir/orange ou blanc/orange.