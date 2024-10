Radical ! Voilà comment on pourrait qualifier le nouveau gros trail sportif KTM, mu par son gros twin LC8 à distribution variable. Développant 173 ch pour 145 Nm de couple, sa cylindrée passe de 1301 à 1350 cm3, comme sur la 1390 Super Duke R. Il est associé à une nouvelle boite de vitesses robotisée (AMT) permettant, selon l’humeur du pilote, de passer ses rapports automatiquement ou manuellement.

L’héritage de la 1390 Super Duke R est également visible coté design, notamment sur sa face avant. La selle, la bulle, les leviers de frein et d’embrayage, le guidon et les repose-pieds sont réglables, de quoi optimiser l’ergonomie de la machine au maximum selon son gabarit.

Un partie cycle (très) affutée

Plus rigide, le cadre favorise un pilotage précis, stable et sportif, bien aidé par ses suspensions semi-actives WP enrichies de nouveaux capteurs PWM (Pulse Width Modulation). Le confort progresse également, avec des repose-pieds élargis (10 mm) et disposés plus bas (8 mm). Le freinage est toujours confié à Brembo, assisté par un ABS en courbe. Des pneus Dunlop Meridian assurent le grip au sol.

Une vitrine technologique KTM

Et c’est peu de le dire ! La nouvelle KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025 embarque un nouvel écran TFT de 8 pouces, où peuvent être sélectionnés plusieurs modes de conduite (Rain, Street, Sport, Offroad, Custom, Rally en option). Diverses aides en tout genre équipent la machine, secondées par un nouveau radar : régulateur adaptatif, alerte anti-collision, alerte distance de sécurité et aide au freinage. En sus, le système ARA (Anti-Relay Attack) renforce la protection du démarrage sans clé.

La KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025 débarquera en concession début 2025 dans une livrée noire ou orange. Aucun prix n’a encore été communiqué, mais on peut d’ores et déjà tabler sur un tarif autour des 24 000 euros.