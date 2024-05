Arrivés dès le vendredi soir, les barnums sont montés, chacun s’installe et réserve de la place pour les copains qui arriveront plus tard... Les contrôles administratifs et techniques sont effectués dans la foulée. Le WE sera beau et chaud !

Peu importe le flacon...

Pas de course, ni de classement, juste des roulages et de l’arsouille, par catégorie réunissant cette fois 238 pilotes dont 22 sides, répartis en 8 séries du 50 cc à la 1000 multi cylindres, 2 ou 4 temps pour six roulages par série... (A sport 1, B classic 1 , C side-car, D Tourisme/parade, E classic 2 , F sport 2 , H post classic, J classic 4).

Le style est là !

A noter que Daniel Henin et son Club ont acheté une Honda 500 qu’ils mettent à disposition des bénévoles de l’asso (des jeunes en particulier) pour qu’ils participent eux aussi aux roulages.

Les demoiselles aussi

Samedi soir, concert rock avec le groupe "Redline". Une fois de plus des JMC réussies dans la convivialité, la bonne ambiance et sans pluie.

Les petits cubes en pré-grille

Merci à Daniel Henin et l’équipe du MCA, l’équipe médicale, aux 40 bénévoles et commissaires de piste pour cette édition 2024.

Les sides toujours spectaculaires

Merci à Christian pour l’utilisation de ses photos (piste), que vous pouvez contacter sur son site pour obtenir d’autres photos en haute résolution.