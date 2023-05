Après avoir dévoilé des éditions spéciales pour ses 120 ans et les 3 versions "Fast Johnnie" de ses Low Rider ST, Street Glide ST et Road Glide ST, Harley Davidson nous présente une Electra Glide aux accents résolument 60’s. Rebaptisée Electra Glide Highway King, elle est un vibrant hommage à la FLH Electra Glide de 1968, modèle emblématique de de son histoire. Elle est la 3ème moto du programme "Icons" inauguré en 2021.

Harley-Davidson Electra Glide Highway King 2023 : l’esprit des 60’s

Les références à la FLH Electra Glide de 1968 sont nombreux sur cette Highway King : jantes à rayons chaussées de pneus à flancs blancs, selle mono-place suspendue, rails chromés sur le garde-boue avant et sur les sacoches blanches, jupe de garde-boue, pare-brise biton (couleur inférieure assortie à la livrée choisie), cache du filtre à air Ventilator... L’ensemble transpire le travail de mise en valeur d’un look typiquement 60’s.

Mais modèle 2023 oblige, la moto conserve, en plus du fameux Milwaukee-Eight 114 (1 868 cm3, 94 ch et 158 Nm), tous les agréments d’une moto moderne. A commencer par un freinage signé Brembo, une fourche de 49 mm coiffée d’une technologie de suspension à soupape, des amortisseurs arrière réglables en précharge et un système ABS en virage. A cela s’ajoutent un régulateur de vitesse, un contrôle du maintien du véhicule ou encore un contrôle de traction et du couple en virage. Chaque moto sera livrée de série avec un ligne d’échappement siglée Screamin’ Eagle.

Limitée à 1 750 exemplaires dans le monde, la Harley-Davidson Electra Glide Highway King 2023 sera proposée au tarif de 38 900 euros dans deux coloris : Hi-Fi Orange (1 000 exemplaires) et Hi-Fi Magenta (750 exemplaires). Chaque modèle recevra le logo de la Collection Icons et un numéro de série gravé au laser sur l’insert de la console.

Les 120 ans de Harley-Davidson : notre émission

Les 120 ans de Harley étaient également célébrés au Salon du 2 Roues de Lyon ! Philippe, en compagnie d’un expert de la marque, nous offre un retrospective des machines les plus importantes de 1903 jusqu’à nos jours. Bon visionnage !