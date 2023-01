Harley-Davidson fête ses 120 ans cette année. Quoi de mieux que de sortir une collection exclusive et limitée pour l’occasion ?

7 motos du catalogue revêtiront une livrée spécifique (rouges "Heirloom Red" / "Midnight Crimson" avec liserés) inspirée des premiers modèles du constructeur sortis en 1903. D’autres détails appuient l’exclusivité des modèles : emblèmes arborant un aigle doré sur le réservoir, selles rouges et noires inédites avec logo Harley-Davidson brodé et quelques rappels rouges sur les moteurs.

Les Street Glide Special, Road Glide Special, Fat Boy 114, Heritage Classic 114, CVO Road Glide Limited, Ultra Limited et Tri Glide Ultra sont les motos concernées par cette collection limitée entre 1100 et 3000 exemplaires selon le modèle. Les tarifs débutent à 32 600 euros, prix de la Fat Boy 114 Anniversary.

Harley-Davidson CVO Road Glide Limited Anniversary 2023 : la plus luxeuse de toutes

La nouvelle CVO Road Glide Limited des 120 ans Harley obtient un beau traitement de faveur.

« Sur le modèle CVO, nous avons commencé avec une couleur appelée "Anniversary Black", que nous avons spécialement conçue pour ce CVO Road Glide Limited. Les reflets rouges apparaissent avec le soleil, explique Brad Richards, chef design chez Harley-Davidson.

Sur l’ensemble de la moto et selon la luminosité environnante, un aigle de dessine, des sacoches latérales jusqu’à la tête de fourche. C’est un effet vraiment subtil (...) Le CVO reçoit également des housses de selle en Alcantara, avec des coutures rouges et dorées, et l’insigne de réservoir de couleur or du 120ème anniversaire - utilisé sur tous les modèles de la collection - qui présente le même aigle dissimulé dans la peinture de cette CVO Road Glide Limited. »

Limitée à 1500 exemplaires, la CVO Road Glide Limited Anniversary 2023 est donnée pour 60 500 euros (ouch !).