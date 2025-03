Souvenez-vous, en 2023 : Indian Motorcycle commercialisait 29 exemplaires de sa Challenger RR, un monstre préparé façon "King of the Baggers", et de facto réservé à la piste. Cette année, Harley-Davidson va encore plus loin, avec une machine homologuée route (seulement aux US, hélas), la Harley-Davidson CVO Road Glide RR.

Limitée à 131 exemplaires, ce bagger sportif est propulsé par le puissant Screamin’ Eagle 131, un Milwaukee-Eight Stage IV gonflé à 2147 cm3. Il développe 153 ch à 5750 tr/min et 204 Nm de couple dès 4750 tr/min (!). Le (très) gros V-twin est associé à une boite racing 6 rapports et une ligne complète en titane signée Akrapovic. Freiner une telle vigueur est confié à des étriers Brembo GP4-RX CNC avec deux disques de 320 mm et un disque de 300 mm à l’arrière. Un ABS en courbe avec freinage combiné assiste l’ensemble.

Diverses pièces en carbone et en aluminium permettent à la CVO Road Glide RR de n’atteindre "que" 356 kg tous pleins faits, soit 49 kg de moins que le modèle standard. Ce travail est également aidé par une partie cycle de qualité : fourche inversée Öhlins FGR 253 de 43 mm, amortisseurs Screamin Eagle et bras oscillant en aluminium. Maitriser la machine passe aussi par la techno embarquée avec un total de 9 modes moteur (dont 4 personnalisables), un contrôle de traction et même une aide au démarrage en côte.

Pour se procurer l’un des 131 exemplaires de la Harley-Davidson CVO Road Glide RR, il faudra non seulement l’importer, mais aussi allonger 110 000 dollars.

